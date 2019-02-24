提升1歲半至2歲孩子說話能力　家長應知道的五種遊戲｜博士媽媽

許多家長誤以為1歲半至2歲的小孩連走路都未穩，不會說太多話。其實，孩子18至24個月時期，小孩言語發展非常神速，他們已明白所有東西都可用字詞代表兒童最初學會的生字，包括食物及動物名稱、家庭成員、玩具、汽車及衣物名稱。家長可以透過五大遊戲技巧，輕鬆地提升孩子的言語能力。

（GettyImage） 已懂YES NO 問題 1歲半至2歲的幼兒對世界的認知增多，在語言理解（Verbal Comprehension）方面，他們已認識自己的某幾個身體部位（約3至4個），明白一些簡單的指令，如「抱抱」、「坐下」等，及理解一些簡單的問題，即「是不是」（Yes or No），或「吃不吃」、「看不看」（A-not-A）式問題，如「食唔食餅餅」。 在語言表達方面，他們已認識一些食物及物件名稱（名詞），並能以單字表達，如「畀畀」、「食食」（動詞）等，亦可以用暱稱去稱呼自己及熟悉的人物。部分1歲9個月至2歲的幼兒，更開始懂得說夾雜兩個元素的短句，如「BB‧食」（人物＋動作）、「畀‧波波」 （動作＋物件）、「食‧餅餅」、「飲‧奶奶」等，他們這時的發音還未很純正，家長可以誇張的口形及減慢語速，幫助孩子學習模仿。

家長可把握孩子這發展階段，透過遊戲提升他們的言語能力，有五大遊戲值得推介：

（GettyImage） （一）玩具刀玩切東西遊戲──學名詞 18至24個月的小孩開始懂得玩不同類型的物件，並逐漸增加物件的數目，也會幫洋娃娃做出動作，例如是幫洋娃娃洗澡等。家長與小朋友可利用玩具刀玩切東西遊戲，讓孩子認識一些動詞及食物名稱，並漸漸將單字組合成含兩個元素的短句，如「切肉肉」、「食魚魚」。 （二）湊BB遊戲──增加自理能力 小朋友學習照顧公仔的過程，也可學習自理。小孩幫BB公仔餵奶、蓋被、洗澡等，除可認識身體部位外，亦可透過情境學習，讓他們認識自己的生活細節，增強自理能力。

（GettyImage） （三）疊杯杯──學習輪流概念 一般家長教小朋友疊杯杯，都知道可以讓他們認識「大小」及顏色概念等，但其實這更是學習輪流概念的好玩意，而透過一起數杯杯，發展孩子的共同專注力。 （四）配對遊戲──認識配對概念 圖案配對玩具可發展兒童的配對概念，亦可訓練他們的手眼協調，家長可嘗試收起一兩個圖案，看看小朋友有沒有物件存在概念。 （五）發聲發光玩具──刺激對光、聲敏感度 一些能閃光及發聲的玩具，可以刺激兒童的聲音及光線敏感度。家長和子女一同玩「噹噹波」，可加強輪流互動，並啟發其主動性。 「當父母為孩子做太多時，孩子就不會為自己做太多。」美國作家Elbert Hubbard的名言。家長們不妨放心讓孩子玩具中學習。

秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。