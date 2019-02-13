【親子關係】注意十種留下童年陰影的說話　避免禍從口出

言語總是一把最鋒利而又無情的刀，最可怕的是很多時候傷害了人也不知道！尤其是對小朋友，那怕是一句，都會對他們的成長帶來翻天覆地的變化。以下十種句子類型由台灣《KEYPO大數據關鍵引擎》統計而來，看看為人子女的網友們道出他們童年最受傷害的說話，作為家長的你不妨參考參考，以防禍從口出。

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第十位：比較類

常見的例子有：「望下隔離陳太嗰仔，又考90分啦，你俾心機啦！」

人生的確是充滿競爭，但所有事都要適可而止和正向教育！過份比較不但會打擊小朋友自信，無助他們表演更好，反而更大機會令他們索性放棄自己。

第九位：偏心類

常見的例子有：「細佬仲細，讓下佢！」、「家姐讀書咁好，點解你一啲都學唔到！」

小朋友在建立批判價值觀的過程中，他們渴求被父母公正地對待！做錯同一件事，不能只有自己受罰而姐姐或弟弟則「無罪釋放」。情況嚴重的話，更有機會把仇恨帶入兄弟姊妹的關係中，令彼此關係不和睦。

第八位：否認身份

常見的例子有：「都唔知係咪我親生，完全唔似我！」

這句說話可能在父母角度只是一個玩笑，不過對不是網友來說，就是童年陰影！這句說話聽上去就是滿滿的嫌棄，不想承認這個達不到自己期望的「化骨龍」是親生的。

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第七位：限制自由

常見的例子有：「又去躝街啦！」、「唔好成日咁夜返啦，衰女！」

雖然父母可能內心是關心子女安全，但聽起上來有時就是在過份限制子女自由！作為子女，你們的反應如此不滿，即使實際上你們沒有作出限制，但對子女來說已經是一種警告，加上現代父母不懂放手，大學生也可能還日日夜夜收到父母「奪命追魂CALL」，沒自由自然不開心。

第六位：人身攻擊

常見的例子有：「點解你咁蠢！」、「食食食，肥到咁仲食！」

不少父母會當人身攻擊是另類「激將法」，不過當變成「慣性批評」長期掛在口邊時，小朋友也會煩躁，最後更所有事情都不想找父母討論。

第五位：不乖就有可怕的事

常見的例子有：「唔乖就有怪獸捉走你！」

童年陰影當然是童年生成，父母對小朋友善意的恐嚇，其實真的會令年紀小又膽小的子女徹夜難眠。

第四位：出手前警告

常見的例子有：「再唔肯食飯就拎衣架打你！」、「唔聽話係咪想俾人打？」

慈母多敗兒思想，加上父母自身也許經歷過體罰的階段才成長，有時便會把這種錯誤的教育方式承傳下去。父母只是單純地恐嚇、體罰，而沒有用心去了解小朋友犯錯的因由再加以解決，只會令親子關係惡化。

GettyImages 第三位：言語暴力 常見的例子有：「再嘈就打死你！」、「當初就唔應該生你出嚟！」 其實父母好多時會美化自己的錯誤行為，明明是一種情感勒索的行為，但卻會認為我只是「口硬心軟」。其實說到尾，只是把子女當成了一個達成自己期望的機器，是一種最惡劣的教育心態。

GettyImages 第二位：成為父母的麻煩 常見例子有：「生完你屋企就欠債，真一陀衰家！」、「當初唔係生咗你，我就唔使係到日日受氣！」 相信不少人都會認為若然當初沒有生下孩子，自己的事業可能會更好，也不用堅持這段婚姻關係。種種負面想法一但失控，便會把對人生的怨恨歸到小朋友身上，令本身是無辜的子女備受打擊。

GettyImages 第一位：你令我丟臉 常見例子有：「我覺得你好丟我架！」、「唔好衰俾我睇！」 華人著重面子，有時甚至會逞強，但換來的往往是子女背負更大壓力。新年間親戚子女的無形較量，平日與其他家長之間的角力，子女其實會感受得到，並會為自己滿足不了父母的虛榮心而失落。最後這些小朋友便過上不愉快的童年，失去自我。因此這類說話成為童年陰影第一位，是當之無愧！

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