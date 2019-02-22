【獵蛋奇兵】復活節必玩活動　愉景灣沙灘獵蛋3月搶飛！

一年一度「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」2019即將在今年4月再度舉行，3至10歲的小朋友可偕同爸爸媽媽，一同在大白灣沙灘掘出埋藏好的復活蛋，贏取逾3萬份精美禮物。此外，愉景廣場及大白灣沙灘更會舉行繽紛天地的活動，現場有多款大型充氣嘉年華，讓一家大小玩足一日。獵蛋活動的門票將於3月7日上午10時起於購票通公開發售，記低日子就去搶飛啦！

（機構圖片） 愉景灣今年與「子親傳訊社」合辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2019」，活動在4月19及20日舉行，為期兩天，每天分為A至D四個時段及組別，分為3-4歲的親子組、5-6歲組及7-10歲組，現場共有3萬隻復活蛋，小朋友每成功獵得一隻色彩繽紛的復活蛋，已可換領指定獎品一份，找到特別的顏色的巨蛋，更有機會贏得大獎。 玩完獵蛋活動，大會亦在愉景廣場及大白灣沙灘設立繽紛天地，讓獵蛋奇兵暢玩6個充氣遊戲及多個精彩攤位遊戲，一家大小盡興而歸！

獵蛋活動及繽紛天地

日期：4月19及20日（星期五及六）

時間：上午10時半至下午6時半

地點：愉景灣大白灣沙灘

網上購票：www.cityline.com/Events.do

收費：HK$200 / 小童（不包括「購票通」收取的手續費）

*門票於3月7日上午10時經「購票通」公開售票，先到先得及僅限網上購買，不接受門市或電話購票。而每次交易最多限購兩張。

* 由3月7日起，經香港愉景灣酒店預訂「復活節住宿套票」，可保證獲得獵蛋證乙張。



有關登記詳情或活動資料及條款，請參閱「香港愉景灣」Facebook專頁。