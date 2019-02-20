【親子活動】提早準備暑期玩樂！推介十個本地熱門親子宿營好地點

我們的童年沒有坐飛機外遊，只是與父母親友或同學入度假村宿營，玩足兩日一夜，那份遠離繁囂的純玩快樂，也足以回味至今。要與孩子重拾那些年「宿營」的樂趣，就要及早部署。現時全港政府機構營舍共有4個，入住兩日一夜最平只需41元便有交易。但礙於「營位」有限，不想臨到暑假才發現「這些機會」不屬於自己，就要及早向有關營地入紙申請，最方便是登入營地網站下載或遞交申請表格，如果以私人家庭名義申請入營，由現時起計算，最快也要六月才可入住，我們立即為大家搜集了十個好玩熱門度假村，除了充滿我們童年集體回憶的經典度假村外，還有可以騎馬、大玩水上活動、天文觀星、主題遊樂及無敵海景的度假中心，留港，一樣可以好好玩。 部份圖片及資料來源為營地網站

1. 鯉魚門公園

攝：許珞珩 鯉魚門公園位於港島柴灣區，遙望鯉魚門海峽，佔地22.97公頃。度假營四周遍植樹木，空氣清新，景致宜人。度假營內的仿二十世紀初歐洲式建築物極具特色，營舍最多可供282人入住。

(政府圖片) 年滿6歲兒童可以體驗騎馬，每30分鐘收費為60元（7月至8月）。105磅以下可以騎乘小型馬匹，150磅以下可以騎乘大型馬匹。參與人士必須穿着合適的運動服網，包括軟質長褲、有袖衫和有踭鞋。 地址 :香港柴灣道75號 前往方法：乘搭地鐵至筲箕灣地鐵站，再轉乘的士或步行約三十分鐘；如乘搭往柴灣區的公共巴士、專線小巴或公共小巴，在柴灣道下車後步行約十分鐘即達。途經柴灣道的巴士包括8、8X、9、14、81、81A、82、84S、780和780P，以及隧道巴士路線106、118、606、682和694號。鯉魚門公園於指定時間提供免費穿梭巴士服務，接載營友往返筲箕灣港鐵站，詳情可瀏覽營地網站查詢。 網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_lymp.php

2. 曹公潭戶外康樂中心

曹公潭戶外康樂中心位於大帽山山麓，離荃灣市中心僅數分鐘車程。度假營環境優美，景致宜人，置身其中，令人忘卻都市的煩囂，是理想的度假營地。營舍分為兩層，每間房可容納十人，最多可供240人入住。

活動設施：游泳池、長者健體園地、射箭場、舞蹈室、歷奇區、滾軸溜冰場、運動攀登牆、繩網陣、籃球/排球場、網球場。

地址：荃灣荃錦公路105號曹公潭戶外康樂中心

前往方法：在荃灣地鐵站上蓋（即大河道北行車天橋）乘搭往上村(循環線)的51號巴士或在川龍街乘搭80號專線小巴，即可直達本度假營。

網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_tktorc.php

+ 4 + 3 + 2

3. 麥理浩夫人度假村

(政府圖片) 位於西貢北潭西貢郊野公園的麥理浩夫人度假村，放眼盡是青翠林木，環境清幽，景致迷人。度假營內的營舍為獨立式平房，設有客廳、睡房及洗手間連淋浴設施，可供3至15人使用，整個度假營可容納268人入住。度假營內建築物如營舍、康樂場地和飯堂等設施，座落於高低不同的地理位置上，以行人道連接，敬請租用人士留意。

活動設施：各式球類活動場地、射箭場、植物研習徑、雀鳥徑及蝴蝶徑等

地址：西貢北潭路

前往方法：可乘搭度假營提供的免費穿梭巴士往返西貢市中心，或在西貢市中心乘搭9號專線小巴直達，也可乘搭94號巴士在度假營附近下車，然後步行約15分鐘。

網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_lmhv.php

+ 4 + 3 + 2

4. 西貢戶外康樂中心

西貢戶外康樂中心位於享有"香港後花園"美譽的西貢，風景秀麗，營友可享受郊野的寧靜閑適，是理想的度假勝地。度假營內設有各類康體設施，營舍樓高三層，設備齊全，共有31個單位（每個單位設有8張睡床），最多可供248人入住。

活動設施：游泳池、長者健體園地、射箭場、舞蹈室、歷奇區、滾軸溜冰場、運動攀登牆、繩網陣、籃球/排球場、網球場。

地址：西貢對面海區西貢戶外康樂中心

前往方法：在鑽石山港鐵站出口乘92號巴士、在彩虹港鐵站出口乘1A號專線小巴、在坑口港鐵站出口乘101M號專線小巴、或在將軍澳港鐵站出口乘792M號巴士前往西貢，至菠蘿輋（西貢消防局附近）下車，步行約五分鐘；或在沙田市中心總站乘299X號巴士或在恆安巴士總站乘99號巴士往西貢，然後在西貢市中心宜春街轉乘4號或4A號專線小巴（往對面海），經過西貢消防局後，在本中心上閘或下閘下車。

網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_skorc.php

5. 香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營

活動設施：演藝廳、露天泳池、獨木舟、運動攀登、羅馬炮架、沿繩下降、浮潛、射箭等等。

前往方法：於彩虹港鐵站乘92號巴士或1A小巴往西貢巴士總站，然後轉乘94號巴士到營地入口下車。在沙田新城市廣場巴士總站乘299x巴士往西貢大網仔路(麥邊站)下車，然後轉乘94號巴士(往黃石碼頭方向)直達營地。

網址：https://otc.hkfyg.org.hk/

+ 15 + 14 + 13

6. 保良局北潭涌渡假營

保良局北潭涌渡假營為香港保良局轄下機構，由香港政府撥地，於一九七九年四月正式啟用，旨在提供非牟利康體服務予廣大市民。渡假營面積約十公頃，位於山明水秀之西貢北潭涌畔，環境優美、設備齊全，能提供多類水陸康體活動，適合研討、聚會、技能訓練、歷奇程序、紀律培訓、親子活動、消閒渡假、學校教育營及大旅行等。

活動設施：包括彈床、箭藝、滾軸溜冰、單車、營外參觀、游泳、遠足、運動攀石、美式桌球，每項活動均經渡假營悉心安排，並由合格導師在旁指導。

前往方法：乘搭九巴92號由鑽石山方向入西貢；299X號由沙田方向入西貢，再轉乘九巴94號由西貢巴士總站至北潭涌站營地門前下車。假日可於鑽石山乘搭九巴96R號。乘搭1A號西貢專線小巴由彩虹方向入西貢，再轉乘9號專線小巴，途經營地門前下車。由西貢市到北潭涌營的士車資約七十元，自行安排私家車、私家小巴或旅遊車，營地可提供免費私家車車位，但須預先申請。



網址：http://www.poleungkuk.org.hk/pak-tam-chung-holiday-camp/introduction.html

7. 太陽館‧度假營

太陽館．度假營四周擁有豐富的自然景致及大自然生態，讓您體驗大自然零距離的休閒度假生活。度假營設有多款不同類型的住宿選擇，供個別旅客或多至十人的團體租用。每間客房均設有獨立浴室及個人儲物櫃等，為旅客提供一個舒適寬敞的住宿空間。

活動設施：太陽館、太陽望遠鏡、活動室星際講堂、陽光二號、星月廣場(戶外)等等。

地址：香港馬灣體育路14號太陽館

電話：8201 1122

前往方法：選擇渡輪服務可由珀麗灣往返中環 2 號碼頭及荃灣渡輪碼頭，船程分別僅需 25 及 15 分 鐘。 巴士有冷氣單層巴士，為由珀麗灣/馬灣往返港鐵青衣站，葵芳新都會廣場，香港國際機場及 港鐵荃灣站/港鐵荃灣西站的 4 條穿梭巴士線服務，其中港鐵青衣站及葵芳新都會廣場巴士線更 24 小時不停 運作。 下車車站：基慧小學 下車後往車尾方向行至街尾，再根據指示牌方向行，就可到達，步行時間約 5-8 分鐘。

網址：http://www.solartower.com.hk/zh-hant

+ 10 + 9 + 8

8. 突破青年村

突破青年村以環保為主題，不斷創作以節能及減廢的特色設施，引入連接太陽能光伏板作發電的LED射燈，廚餘機。連同青年村內其他環保設施，設計出綠色體驗之旅，免費提供予營友參加。期望藉營地內的環保建設及提示，讓青少年營友及場地使用者在城市生活中體驗環保的重要和責任，將所經驗的環保知識及實際行動帶返日常生活中，改善周遭環境，增強環保意識，養成環保習慣。

9. 伸手助人協會樟木頭老人度假中心

樟木頭老人度假中心於一九九三年九月正式啟用。中心座落於環境優美的西貢及馬鞍山區， 背靠吐露港，遠眺八仙嶺，環境清幽，景緻怡人，是全港唯一一所專為長者而設的度假營舍。 中心並於一九九八年六月起開放給殘疾人士使用。

活動設施：卡拉OK、桌球、 乒乓球、羽毛球、氣墊球、康樂棋、麻雀、各式棋類及益智遊戲、室內暖水泳池、硬地滾球、草地滾球、門球、迷你高爾夫球、柔力球、射箭等等。

電話：2640 8810

地址：西貢樟木頭北年華路 (近馬鞍山)

前往方法：中心毗鄰馬鞍山及烏溪沙，交通方便；中心亦為個人申請表設有專車於馬鞍山公園正門前（港鐵馬鞍山站A出口）接載營友往返中心。

網址：http://www.holidaycentre.org/opencms/opencms

+ 24 + 23 + 22

10. 香港小童群益會白普理營

白普理營位於西貢黃宜洲，設有112個宿位，公開予會內服務單位、會外學校、團隊及公眾人士使用。營地最大特色有一設備完善的青少年天文台，備有多項觀測天文儀器，包括16吋折反射望遠鏡及高精度德式赤道儀，後者具自動追星功能，營地每晚可安排天文活動程序，供營地使用者學習天文知識及觀測天象。營地另一特色為具備各項歷奇訓練設施，包括攀石牆、高空繩網、高牆、獨木舟、竹筏和龍舟活動等。

活動設施：攀石、懸繩上升、繩網、高空繩網、高牆、飛越橫樑、啟導活動、戶外烹飪、水火箭、羅馬炮架、水火箭、 化石製作、日影鐘、流動天象儀等等。

地址 : 新界西貢黃宜洲257 約份642地段

如何前往：鑽石山巴士總站乘92號巴士到西貢市中心，再轉乘94號巴士至北潭涌禁區閘口之後第一個站(上窰站)下車，或於西貢小巴總站轉乘７號或９號專線小巴經北潭涌禁區閘口後約150公尺於「發記士多」下車，《步行路線》由「發記士多」旁邊復興橋，沿自然教育徑步行，經過上窰民俗文物館後約八分鐘即可到達營地。

網址：http://camp.bgca.org.hk

+ 15 + 14 + 13

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