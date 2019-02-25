帶BB到台北海底撈打邊爐　店員推出BB床　媽媽：服務超狂

撰文：王淑君
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有了BB之後，媽媽最苦惱就是如何帶孩子在外安心地吃一頓飯。台灣媽媽簡小姐早前和朋友帶了分別2個月和4個月的嬰兒，到台北海底撈慶城店，怎料店員居然推出一張BB床來讓寶貝們躺睡。簡小姐直說：「超意外！寶寶躺得很爽！」其他網友也大讚該店的服務「超狂」，紛紛分享自身的「奇妙經歷」。
（圖片由簡小姐提供）
先來躺床已經令媽媽驚訝。（受訪者提供圖片）
以待客服務遐邇聞名的海底撈火鍋店，在台北慶城店「友善度」創出新高度。台灣媽媽簡小姐早前帶了2名BB到該店，當店員看到第一個BB時，已立即詢問「需要躺床嗎？」。她一聽到有躺床，已覺得很意外，誰知店員看到第二個BB進店時，竟直接推出嬰兒床出來，媽媽們真的十分驚訝。她把事情放到群組「爆廢公社」分享，hashtag表示「最狂服務要讓有嫩嬰的媽媽知道」。
簡小姐向《01親子》記者說：「寶寶躺的很爽！被單也有消毒過，媽媽很安心！桌邊服務人員也一直幫忙照看小孩，也有準備小手搖鈴玩具給BB。」
（網上截圖）
「爆廢」網友也十分讚賞這個親子友善的服務，也有網友分享自己的親身經歷。有孕媽到店時，店員會準備舒適的靠墊，也細心叮嚀她不可吃的湯底；店員會準備玩具給小孩；2歲以上的小孩更可以到每店必設的遊戲室，更有「陪玩專員」，讓爸爸媽媽吃一頓「安樂茶飯」。
記者向本港的海底撈銅鑼灣分店查詢，店員指暫時對幼兒只提供BB櫈，沒有BB籃等給嬰兒。如港媽想體驗如此貼心的親子友善服務，可能要到訪台灣的分店了。
台灣海底撈的兒童設施：
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