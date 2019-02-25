帶BB到台北海底撈打邊爐　店員推出BB床　媽媽：服務超狂

有了BB之後，媽媽最苦惱就是如何帶孩子在外安心地吃一頓飯。台灣媽媽簡小姐早前和朋友帶了分別2個月和4個月的嬰兒，到台北海底撈慶城店，怎料店員居然推出一張BB床來讓寶貝們躺睡。簡小姐直說：「超意外！寶寶躺得很爽！」其他網友也大讚該店的服務「超狂」，紛紛分享自身的「奇妙經歷」。

先來躺床已經令媽媽驚訝。（受訪者提供圖片）

以待客服務遐邇聞名的海底撈火鍋店，在台北慶城店「友善度」創出新高度。台灣媽媽簡小姐早前帶了2名BB到該店，當店員看到第一個BB時，已立即詢問「需要躺床嗎？」。她一聽到有躺床，已覺得很意外，誰知店員看到第二個BB進店時，竟直接推出嬰兒床出來，媽媽們真的十分驚訝。她把事情放到群組「爆廢公社」分享，hashtag表示「最狂服務要讓有嫩嬰的媽媽知道」。

簡小姐向《01親子》記者說：「寶寶躺的很爽！被單也有消毒過，媽媽很安心！桌邊服務人員也一直幫忙照看小孩，也有準備小手搖鈴玩具給BB。」