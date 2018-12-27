【親子好去處】最新放電熱點　大樹先生開新分店　綠悠遊玩具精緻

每逢節日、周末，爸爸媽媽們都會盡量帶小朋友出門放電享受親子時光。最近有兩間親子playroom開業，各位爸媽又有多一個「蒲點」了！ 攝錄、剪接：陳樂希 攝影：李紫銘（大樹先生的家）、鄧倩螢（綠悠遊）

1. 大樹先生的家

（李紫銘攝） 深受家長和小朋友歡迎的「大樹先生的家」，終於在銅鑼灣開設第二間分店。新分店以運動風為主題，包括籃球、網球、足球等。創辦人吳昭平指「因為亞洲的小朋友上課上得太多，動得比較少，我們想小朋友多動。」另一個特色就是STEM，他希望STEM可以融入到小朋友的生活當中，而不是要特別上課學習。 銅鑼灣分店分成以下幾個區域：

街頭籃球波波池

小朋友可以在超夢幻的粉紅球池中自由翻滾，又可以將粉紅色半透明球投進旁邊多個迷你籃球架，練習一下眼界。

溫布頓網球水池

這個網球場造型戲水池是全港首創的。最特別的是，水池中的水都經過特別處理，可以飲用，小朋友不小心喝到水也沒關係。另外場內亦提供防潑水雨衣，家長們可放心讓小朋友釣釣魚、玩玩水。

STEM機器人專區

在英國，機器人教育從幼稚園就開始。大樹先生的家將Coding、Robotics、Engineering等概念，化成一個又一個好玩的遊戲，包括會照路線走動的挖土機、可以移動方向盤的Porsche跑車等。Eddie特別提到這區可分成3個不同年齡段：2歲以下可以先玩Lego、2至4歲就可以加入齒輪組件，學習機械概念、4至6歲就可以學習Coding。

磁鐵積木

這些磁鐵積木是特別由德國空運來港，排成足球龍門的模樣，配合運動風主題。小手肌不夠發達的小朋友也可以利用積木的磁力，發揮創意疊出任何東西。

感統整合爬網區

繩網加上沙包營造一個拳擊訓練的區域，加上牆上的空中攀岩，可以安全地讓小朋友發揮探險精神。

其他還包括繪畫區、Mother Garden木製玩具區和0-24個月專區：

+ 4 + 3 + 2

總括來說，荔枝角分店比較多爬行類的遊戲，訓練感統整合、刺激手腳感官；而銅鑼灣分店比較多著重手眼協調的設施，適合年紀大一點的小朋友。

而餐廳方面，主食有蕎麥麵、糙米飯搭配豬頸肉、手撕雞等等，同時兼顧健康與美味！

按圖看菜單：

+ 10 + 9 + 8

大樹先生的家銅鑼灣店



地址：銅鑼灣告士打道311號 (皇室堡15F)

營業時間：

午場－下午12時半至3時

下午茶－下午3時半至晚上6時

晚場－晚上6時半至9時



收費：

大人最低消費HKD120（7歲或以上)

小朋友清潔費 平日HKD59 / 假日HKD79

（7歲或以上大小孩不能進入遊戲區 ）

*1月9、23日為清潔日

訂位專線：3619 0633

*訂位專線開放時間為上午10時半至晚上8時

2. 綠悠遊

（鄧倩螢攝）

綠悠遊佔地4000呎，以森林和原野為主題，使用了大量木系裝潢。場內空間感非常好，每個遊戲區都劃分得非常清晰。

搖搖海盜船+小木屋滑梯

一進場就被迷你海盜船吸引著，非常適合小朋友戴著海盜帽打卡拍照！而在可愛的小木屋上，小朋友可以像公主王子般打開窗跟民眾揮手打招呼，然後從滑梯滑下來。

65000個波波球池

波波球池入口處使用了Crayon蠟筆彩色軟墊，波波球都是夢幻系顏色，拍起照上來非常漂亮。小朋友可以選擇從山坡滑草梯滑進波波海中，又可以玩投籃和互動投射遊戲。

+ 3 + 2

小小大師傅

場內設置一張木工枱，搜羅德國知名工具品牌及用具，讓小朋友扮演一下木工。 所有裝備都很齊全、逼真，尤其電鋸，非常有誠意。

*建議2歲以上小朋友使用

愛家小廚房

這個廚房區佈置得很精緻，焗爐、雪櫃、窩夫機等等設備都有。記者尤其欣賞附有膠盒的雞蛋，像真度達99%。最有趣的是Vilda兒童版地拖套裝，完全可以邊玩邊訓練小朋友做家務。



*建議2歲以上小朋友使用

+ 10 + 9 + 8

印第安露營區

緊連接著廚房區的，是印第安露營區。在森林主題下，有3個印第安帳蓬讓家長和小朋友一嚐野餐露營的樂趣。場內連燒烤爐和野餐籃都有！



*建議2歲以上小朋友使用

Bricks for Infinty

最後回到小木屋滑梯旁邊，有砌LEGO區域。全部採用LEGO正品磚塊，但磚塊體積較小，家長們要多加留意！

*建議3歲以上小朋友使用

*場內也有育嬰室, 佈置簡潔舒服

*注意場內是沒有提供有鎖儲物櫃，只提供普通置物架。

綠悠遊

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行533室

開放時間及收費詳情：

平日：

－上午10時半至下午1時半

－下午2時半至5時半

*新張開業優惠由每節2.5小時延長要每節3小時*

每組親子（1大1細）HKD140

額外1位12歲以下小童HKD80

額外1位成年人HKD 60

星期六、日及公眾假期：

－上午10時至下午12時半

－下午1時至3時半

－下午4時至晚上6時半

每組親子（1大1細）HKD 220

額外1位12歲以下小童HKD 140

額外1位成年人HKD 80

另有派對房租用服務，需最少預訂 *12組親子* 入場，每節收費HKD 1300，可容納約30-40人。

逢星期二休息(公眾假期除外，照常營業）

Whatsapp預約電話：9509 1629