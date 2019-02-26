【小一報名】真道書院小一入學簡介會　四場提供4千8百個名額

位於將軍澳的直資小學香港華人基督教聯會真道書院（簡稱真道書院），將於3月舉行共4場簡介會，第一及第二場簡介會在3月16日舉行，3月5日早上開始接受網上留座；3月30日則舉行的另外兩場簡介會，而這兩場則可於3月19日早上於網上登記留座。每場名額1200個，共4800位家長可以參加，而2020/21的小一入學申請亦已接受報及，截止日期為4月2日。 屬一條龍學校的真道書院，除提供本地文憑試（DSE）課程，亦開辦國際文憑（IB）課程，近年公開考試成績卓越，曾誕生兩名IB狀元。學校去年報名人數約5500人，收生人數為198人，平均約28人爭一個學位。 （圖片來自學校網頁）

同時提供DSE及IB課程

真道書院推行全港獨有的11年一條龍教育制度，分成3個學習階段，首兩年為基礎階段，中間5年為拓展階段，最後4年為通達階段，共11年，相比一般少讀一年畢業，學校除提供本地文憑試（DSE）課程，亦開辦國際文憑（IB）課程。

重視考生溝通技巧及分析能力 真道書院將於 2019 年 5 月 18 日或 5 月 25 日舉行面試，合共兩輪，有報名者均可進入首輪面試，之後再揀選約700至800位學生進入第二輪面試。第二輪需由家長陪同面見。 兒童發展及升學專家Ken Sir說：「根據真道書院過往的收生準則來看，該校在面試時會觀察小朋友是否有很強的邏輯思維和分析能力，而語言能力與溝通技巧也是學校很注重的部份，真道書院是一所基督教學校，良好的社交技巧、 接受指令的能力及活潑的小朋友也是學校考慮收生的重要因素。」 2020/21學年料學費每年逾3萬 參考校網資料，2018-19年度基階一年級全年學費為 $28,600，分 10 期繳交，2019-20年度之學費將維持不變，該校擬向教育局申請調整2020-21年度之學費(增幅約6%)至$30,316，屆時會按教育局既定程序提出申請。

+ 16 + 15 + 14

小一入學簡介會：

日期：3月16日（第一及第二場）

時間：上午10時至12時；下午2時至4時

名額：各1200

網上登記日期及時間：2019年3月5日 (星期二)上午9:30開始

日期：3月30日（第三及第四場）

時間：上午10時至12時；下午2時至4時

名額：各1200

網上登記日期及時間：2019年3月19日 (星期二)上午9:30開始

網上留座

2020/21小一入學報名：

日期：即日起至2019年4月2日

報名

香港華人基督教聯會真道書院

第一校舍

地址：新界將軍澳嶺光街 5 號

電話: 2337 2126

第二校舍

地址：新界將軍澳勤學里 1 號

電話： 2337 2123