活用電器小智慧　跟日本在職媽學善用時間｜在日港媽慧ちゃん

因為日本沒有「工人文化」，所以家務基本上都是媽媽一人全權負責的，不管你是在職媽媽或是全職媽媽。我復職已經過了半年多，工作家庭之間已經balance得滿不錯（自己覺得），所以想分享一下。 【編按：作者為在日港媽慧ちゃん】

兒子也來幫幫手。 所謂的balance得好，其實只是善用電器而已（笑）。 我每早6時起床，準備早餐、兒子上學用品、自己化妝等等，到7時就叫兒子起床。和兒子一起吃早餐後，會先把碗碟洗好，也把米洗好，按預約鍵，預約6時半吃飯，這樣在我回家後飯就已經煮好了。 洗衣方面，我豪爽地換了新的洗衣機。它也有預約功能的，所以我出門前就先預約好洗衣或乾衣功能，在我回家後，我直接把衣服拿出來晾，或是摺好就行了。 晚餐方面，一星期會去2、3次超市買菜，因為飯在早上已經預約好，所以回家只須炒炒菜蒸蒸魚，就行了。

有時晚上待兒子入睡後，我會先把明天要用的菜洗好切好，放到冰箱，這樣一來下班回家後就能省掉做晚飯的時間。小孩子嘛，有時太餓的話就一直哭鬧的，所以晚上盡量想把煮飯時間縮短。有時假期也會先把肉或魚調好味，再放到冰箱冷藏。這樣，在沒時間到超市買菜時就能救我一命。

打掃方面，我是滿瘋狂的一天到晚都在打掃的人，哈哈，所以暫時還沒有時短方法。但因為我最近好努力地「斷捨離」，物品少了點，打掃也輕鬆了一點。

小暖男學習打掃。 工作上，我會在上班途中先check mail，看看今天的工作，先把不關我事的mail丟掉，這樣一來，我一到公司就可以立即工作。（因為我申請了「時短工作」，即是扣掉人工，每天提早一小時下班。這樣我才趕到學校關門前把兒子接回家。工作時間變短了，但工作量其實沒變，甚至多了，所以活用工作時間也好重要。） 不知道在香港的在職媽媽生活是怎樣的？有些有工人的家庭可能可以省卻煮飯洗晾衣服，打掃的時間，多一點時間和小孩玩耍。我自己也很珍惜，很希望能多點時間陪伴兒子。 兒子也很痴身，最近我煮飯時他會搬小椅子，站到我身邊看著我煮飯（笑）， 也會在我摺衣服時幫我摺（當然要執手尾啦，他才兩歲），在我吸塵時他也會拿起他的麵包超人吸塵機玩具一起打掃，哈哈，這也算是親子時間吧？哈哈哈。 各位媽媽，不管你們是在職媽媽或是全職媽媽， 都辛苦了！育兒之路不簡單，但很值得的！ 大家要一起加油喔！