【小朋友學英文】學習良好生活習慣　9首Baby Shark系列兒歌推介

1. A Healthy Meal

小朋友經常會出現挑食的情況，特別會抱怨不想吃蔬菜。兒歌中有不同的食物，例如西蘭花、蕃茄、洋蔥、甜椒、菠菜、薯仔等等，小動物都很開心地把它們全都吃進肚子裏，叫小朋友不要挑食，才可以身體健康！

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2. Time to Brush

除了吃飯遇到麻煩，小朋友到刷牙時間都可能會比較難搞，抗拒刷牙。不同小動物都向小朋友示範如何刷牙，顯示到過程中其實很享受，又可以令牙齒潔白明亮。

3. Brush Your Teeth

另一首帶動小朋友刷牙的兒歌，更加強調刷牙刷得仔細可以趕走細菌！

4. The Potty Song

在小朋友學習自己如廁的階段，他們可能會有點不知所措。聽著兒歌一些簡單的引導，以及可愛的大便、小便卡通，令上廁所這件事更加有趣味！

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5. Good Morning Song

晨早起床上學，小朋友可能都會賴床不願起來，唱著兒歌，告訴他太陽伯伯出來了，鳥兒和小蜜蜂都起床了，正在等著小朋友起來看看這個美麗的大自然。

6. Wash Your Hands

為了省時或者因為一時懶惰，小朋友洗手都會洗得很馬虎，若果跟著這首歌一起唱，時間會長一點，小朋友又會跟著歌詞的引導洗手洗得更透徹。

7. Bath Time Song

洗澡洗乾淨身上的污垢，是一件舒展的樂事。小動物們帶動小朋友擦擦手、擦擦腳、洗洗頭，由滿身泥巴變成閃閃發光的乾淨小寶寶。

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8. Wash My Hair

洗澡中，小朋友可能最難適應洗頭，怕洗頭時水會跑進眼裏。兒歌把洗頭水形成很多泡泡的畫面描述出來，更告訴小朋友可將頭髮弄成不同形狀，增添他們洗頭的樂趣。

9. It's Bedtime

小朋友玩足一日，去到夜晚都興奮到捨不得睡覺。小動物們一起玩耍後，都乖乖地回家洗澡刷牙換睡衣，叫小朋友一起睡覺，明天再一起玩！