【家長注意】恐怖MOMO滲入熱門卡通　向兒童鼓吹暴力色情自殘

相隔一年，恐怖的MOMO再次出現在Youtube卡通影片上！今日在各大媽媽whatsapp群都收到消息，MOMO會突然出現在一些小朋友平時喜愛的動畫中段，然後說一些可怕的事，其中包括：peppa pig、roblox、 paw patrol等，甚至連Elsa公主等熱門迪士尼卡通片都受影響。如果家長的Youtube開啟了自動播放下一條推薦影片的功能，就有機會在不知情的狀況下給小朋友接觸到這些不良意識的影片。

MOMO最終目的是令小朋友走向自殺之路? 當初俄羅斯掀起自殺風潮的網路遊戲「藍鯨」，用50個由淺入深的任務，當中涉及心理學，慢慢一步步引導小朋友走向自殺的路。而MOMO的方向亦類似，而且絕大部分與MOMO有關的影片亦是以俄語和英文為主，不禁令家長認為MOMO就是「藍鯨」的升級版，而且不再只是流於whatsapp，而是殺入卡通，傷害那些最無防備力和天真的小朋友心志。 而根據一年前關於MOMO的文章，最多人估計的是一群「志同道合」的變態行為，專做這種事為樂。

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捉心理 告訴家人就對他們不利 MOMO之所以令家長膽戰心驚的原因有以下幾點： 1. 出現在小朋友常看的卡通節目中段 2. 純真的小朋友會信以為真，即使觀看後亦不敢告知父母，默默做出傻事 3. MOMO鼓吹暴力、色情、自殘等負面信息！ 4. 會給小朋友可怕的任務，如自己在家找藥吃，打開烤爐等等

恐怖卡通「洗底」坐擁逾200萬訂閱

記者翻查一年前不良意識卡通曾經盛行過，當時的YouTube連接和影片大部分已經不能觀看，說明YouTube當時是有處理事件！不過當記者翻查當時外國討論區指出，有散播恐怖卡通頻道之一的「KIDS ZONE TV RHYMES」，發現所有舊影片已全部移除，但自２個月前已經開始重新上傳新影片，雖然內容正經，但畫風卻相當有可疑，最令人驚訝的是這個頻道竟有213萬訂閱（數據截至時間約為2月27日下午四時)，縱使擁有如此大量的訂閱者，但片段觀看數平均還不到一萬，到底背後是如何經營就不得而知。一小時後，記者發現該頻道已有214萬訂閱。

建議做法

1. 建議家長在旁指導，以免小朋友被推薦影片吸引到去觀看這些暴力色情影片

2. 家長先行觀看一次過濾不良資訊

3. 關閉推薦以及自動播放下一條功能

4. 不要給子女自行接觸有流動網絡的裝置

5. 前往官方網頁或購買實體碟