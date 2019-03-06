長得矮細又如何？小孩的身高跟營養有關嗎？│營養師媽媽Novella

有了小孩後，農曆新年期間到訪長輩家拜年時，話題總離不開小朋友。今年，我去了我一位親戚家拜年。其實應是開心的，只不過，當話題扯到去拿小朋友作比較，這令我極為反感。 事緣我的小孩跟我表哥的小孩年紀只差三，四個月，所以每次當我跟我親戚（表哥的媽媽）見面時，她總拿我的和她的孫女作出比較，上至身高，下至吃的食物，她也要比較一番。 她跟我說，她的孫女雖比我的女兒年紀相若，但身高和體型比我的還好。無奈地，我帶著苦笑回答：『那麼表哥跟表嫂較高大吧！』我以為就此算了，誰知她咬牙切齒地說:『唔關事嘅，佢(指她孫女)食得好好。』 放下營養師的身份的我，我可接受她所說嗎? 那一刻我想過跟她說：『您意思是，我個女唔食嘢或食不夠有營的食物嗎?』當然，我最後什麼都沒有說，因我不想我家人責罵我目無尊長。 身為媽媽，有誰不想自己的兒女快高長大，身體健康？ 個子比較矮小就代表有問題嗎？

當了媽媽後，我深深感受到做父母的壓力。如果自己的小孩跟別的有小小差異，就質疑自己是否做得不夠好，甚至懷疑孩子是否有問題。

所以，作為註冊營養師，我經常收到父母的提問——要吃什麼才令小孩長得高一點?

加拿大多倫多St. Michael’s Hospital早前發佈了一項研究，從研究五千多個兒童中發現，每天喝多一杯喝牛奶的兒童平均的高度比同齡的較高0.2cm;而且每天喝多一杯非牛奶(植物奶)的兒童平均的高度比同齡的矮0.4cm。研究亦指出，一個三歲的兒童每天喝三杯牛奶，他的高度比一位同齡而喝非牛奶為高1.5cm。（資料來源：https://goo.gl/yHzsSE）

雖然這研究指出喝牛奶的好處，例如它含有豐富的蛋白質，但亦指出研究時所遇到的局限，例如它完全沒有考慮小朋友的飲食習慣、只有有限的數據去考慮父母的高度有否影響小朋友。而且，個人認為，單憑研究指出的微少的高度分別，已可證明喝牛奶只對高度有局限的影響。

個人認為，有不同的原因可影響小孩的高度，基因是其中一方面。 我們無法改變基因，如果小朋友是跟著自己的生長線的速度生長，飲食方面又沒有問題，發育各方面亦達標，加上兒科醫生亦認為小孩是發育正常的，那麼還有需要去質疑小孩是否有問題、是否需要吃某些食物、是否需要吃多點來「增高」嗎？是否要跟別的孩子一樣，甚至高過他人嗎？真的有需要跟別人比較或過份擔心嗎？ 從營養角度說，充足的營養和適當的運動對小朋友各方面的成長和發展有的確正面的影響，但我更深信基因對小朋友的高度有一定的影響。 我注重培養健康的飲食習慣比長得高與否更為重要，例如小孩可否自己獨立進食，是否特別偏食(幼童偏食某程度上是常見和正常的現象)，可否不需要玩具，手機或平板電腦的情況下而進食等。