【夫妻關係】一隻沒腳的鳥兒和蝸牛結婚的故事｜失敗媽媽之日常

從前，有一個小女孩，她覺得自己是隻沒有腳的鳥兒，自小就想離開家，到處衝衝衝，跑去見識世界。她自問自己不怕辛苦勞累，只想能夠看到更多世界上的風景，散播更多快樂的種子。她的爸媽擔心她到外風吹雨打，不會保護自己，就只好用嚴厲的言辭希望嚇怕她安份守己。誰知她還是越飛越遠……

（GettyImage） 她經歷到很多美麗的回憶，也看到很多憂傷心碎的風景，每一次的心碎，也使她反覆思考人生的意義。她發現她無法停下來，安份地過一些無憂無慮的日子。她感到好無力，也感到自己智慧不足，她感到自己不配擁有這麼多，好想把自己所有的，全部都拿出來，去那些心碎光景之地，送上一杯杯不自量力的涼水。 這時候，她遇上了一個男孩，就如有才華、有智慧的一隻大蝸牛。而這隻蝸牛也是把自己的心拿出來去「丟海星」的一個人。但是他丟的方式不一樣，好有趣哦，怎麼會是有分析、有策略、要思考一整年去決定怎樣去丟手上的一顆呢？鳥兒既驚訝又佩服其耐性，也在挑戰她內心很多的生命疑問。 沒有腳的鳥兒好快就和大蝸牛結婚了，也組織了一個家。

「你太慢了，什麼也叫我等、等、等，不要急？」

「手上只有十根羽毛，為何還要承諾理論上二十根羽毛才能完成的事？」

「你為何總是不解溫柔？為什麼海星總是忘了丟我這一顆？」

「你動不動就要飛走去送上那麼多杯涼水，有沒有想過現實環境不能飛的我？」

（GettyImage） 他們都在納悶，是否選錯伴侶了？他們都忘記，鳥兒是從鳥家出生、長大，蝸牛是在蝸牛家出生、長大的。原生家庭照料他們成長有太多的不同，令他們各有優缺點，也各有擺脫不了的陰影。有時，他們吵起上來，都恨不得即時對方能變成自己，這樣才合襯呀，這樣才完美呀。 哎呀，這件事永遠不會發生，即使發生了，也不會是完美，也不一定幸福。事實上，他們各自的陰影和軟弱地方，幾乎不可能100%擺脫得到。鳥兒和蝸牛發現，有些在他們各自身上不太滿意地方，不是通過時間就能消除這些缺點，這些刺，更會週而復始地不斷「不小心」刺痛對方，就像兩隻想不斷互相擁抱的刺蝟一樣 ：互相需要，卻一緊緊靠近就會很容易受傷。 噢！原來只能接受這是他們身體內在的一部分。很傷感嗎？不。只要努力發揮美好的一面，不需花力氣去改變不能改變的過去，這個家的相處，更輕鬆自在了。

陳皮最愛就是父母親。（龔嘉盛攝） 陳皮不需要兩隻鳥兒或兩隻蝸牛做他的爸爸媽媽，陳皮就是喜歡現在的你們，有脾氣的你們，溫柔的你們，會生氣的你們，會內疚的你們，會懶惰的你們，有衝勁的你們，有愛心的你們，一快一慢的你們，一多話一沈默的你們。 幸福是，我們彼此不再害怕因靠近而受傷，而是接納和感恩生命的千瘡百孔，在千瘡百孔中也看到無盡的愛和恩典。

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。