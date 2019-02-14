【夫妻關係】用電話測試你哋感情有幾好？！│Sci Papa

智能電話的奇妙之處，就是久不久會發現它有新功能。今次，筆者發現了不需要用apps，智能電話都可以幫你測試到人與人之間感情的深度。這個方法可以套用於大部分的情感，如員工對公司的忠誠度，上司到下屬的重視度，甚至是朋友之間的友誼度，及老公與老婆之間的親密度。而筆者，先嘗試用「愛人的飯局」來做一個例子。

（Getty Images） 先講最低級。明明兩個人一起吃飯，但你發現你跟他很少會有眼神接觸。他有跟你說話、有回應你，但雙眼及雙手都不會離開手機，回應亦十次有九次都是「九唔搭八」。彷彿手機已成為了你與他之間的第三者，而且還來勢洶洶；手機在手，眼神埋在屏幕中，就是一種愛情的寫照，可以被形容為「情已逝」。 高一級的愛，會多一點眼神接觸。但當你留心定眼看他的眼神時，你會發現他的眼珠每幾秒就會移向左下角，貌似眼睛裏的肌肉抽筋。但當你往他左手邊看時，會發現電話就放在枱角那處，而屏幕是向著上方的。每當屏幕上顯示出有訊息時，他眼球抽筋的頻率亦會越密，而眼珠停留在左方的時間亦會延長。過了一會他就會忍不住用左手輕輕的扶著電話，右手狠狠的按下去；電話放在桌面，屏幕向上，這種愛情關係叫做「淡如水」。

（Getty Images） 再高一級的愛情，電話仍然是放在桌上，但這個級別的情人心裏還是多點顧念著你，他會有意識地把電話反轉，屏幕向下。你們會有多一點「真．一對一」的交流，他的心中只有你，真的在聽你說話及回應得「有板有眼」，直至到他拿起電話的一剎。既然把電話放在枱上，當然就是會「心癢癢」的，差不多時間他就會回過神來，把它拿在手上用，兩個小時的約會，每15分鐘就會有一個小break，這種愛情關係明顯是《眼睛想旅行》，不過都還可以叫「還好吧」。

最高級別的愛情，很簡單，你不會在桌面上看到他的電話，你會獨佔了他一段長時間，就只有你跟他的這個空間不會常常被打斷。但就算在最高級別，電話騷擾還是會出現，只是頻率會低一點。用完電話後他也會乖乖的把它放回原來的地方，而非隨時可以伸手及至的桌面上。至少他能真心尊重這個約會、真心尊重你，至少電話只在冷場時拿出來，這種愛情關係已算不錯了，可稱為「十分愛」。

（Getty Images） 最後當然要談一談「神級」。這個級別我叫它做「無間愛」，長寫是「無電話在間隔着的愛」；能在約會中表現出像佛一樣的心，「色即是空」般有電話即無電話、「心無罣礙」般心中放下電話的羈絆；這樣的神男友或老公，遇到了千萬不要放手！ 筆者當然做不到「神級」，但「十分愛」都算九成時間做得到，除了公司有急事或被編輯追稿時。不過，今天是特別日子，我與太太可過四分一天的二人世界，這六個小時，我希望能夠做得到「神級」，如果女兒不打電話來騷擾的話⋯ #電話騷擾無處不在

#你是哪一個級別的情人

#成餐飯都唔攞個電話出黎其實好難

#要挑戰一下嗎？ Sci Papa （專頁：Scientific Papa） 喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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