【筋肉寶寶養育記】由全職媽媽變全職學生　努力尋夢│Kylife

筋肉寶寶接近1歲的時候，我為自己做了一個決定──重拾書包去上學！ 事源我懷孕到今接近2年沒有工作，期間我一直思考要不要重回舊路去當一個文員。思前想後我還是希望迎來新改變，所以我決定去學習新技能，看看能不能踏進另一個行業。 （所有圖片由作者提供）

我懷孕後成為了一位親子Blogger，當時慢慢開始接觸及對網路傳播有興趣，所以我嘗試了解並發展，再踏出自己第一步去上學！ Fulltime MUM VS Fulltime STUDENT 的強大心理建設 已習慣一整天陪著寶寶，要準備每天八小時不在家心情要如何調節？以前自己出去三小時已經超想念筋肉寶寶，現在明白一切也是為了將來好，雖然每天有一段時間因為要上學不能陪他，但將來若能成為自己的職業，能夠先為他儲點錢，到將來他要學習興趣班亦可以安排得到。

Fulltime MUM追尋夢想 不忘感謝幫忙的婆婆 我自己曾經也試過當幾天全職媽媽照顧筋肉寶寶，結論是100%完全沒自由！所以在此很感謝幫忙照顧的婆婆，要知道處理家務再加上一個一歲開始不斷周圍探索的寶寶是有多辛苦！ 變成 Fulltime STUDENT的驚人發現 如果我不是出去讀書，都不知原來筋肉寶寶不知不覺間已經長大，再不是當初那一個剛出世超級需要媽媽在身邊的小Baby。

原來他已經可以不吃中午一餐奶奶！

原來他可以接受到我每天不見七八小時！

原來就算跟他整天沒見，但一回到家他還是會只跟著我，然後要抱抱！

從學習中發覺自己的改變 學會堅持及忍耐 從前自己做文員曾因工作得到滿足感，只是心入面一直明白其實自己並不享受；在今次學習過程中我亦有辛苦之處，畢竟自己多年沒有接觸書本，難免還是覺得有點難度！另外因為我是人奶媽咪，在學習過程不能像以往一樣餵奶，要克服身體上的不適，只不過總括而言我很享受，亦很開心自己選擇了一個正確的決定，從中學會了堅持及忍耐才有機會得到自己想要的結果！ 感謝筋肉寶寶！感謝婆婆！感謝老公！感謝自己！ 今次學習讓我明白人生可以有很多選擇，任何方向亦需要靠自己去摸索去發掘！

如果你也有一個小小的夢想，鼓勵你嘗試踏一小步看看結果會如何，或者你也會尋找到一條屬於你自己的路！

Kylife與二寶之日常 ​ （FB專頁，Blog）

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