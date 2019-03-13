【外傭患病】外傭受聘照顧初生嬰兒　來港1個月後發現患愛滋病

有網民在facebook群組《外傭僱主關注組》代友發問，指外傭來家工作1個月，持續感冒不適，於是帶外傭去看醫生並進行驗血，發現患有愛滋病。該僱主在早前的入職驗身報告中並沒有發現外傭的患病紀錄，懷疑外傭來家前已處於潛伏期。事件隨即引起大批網友留言及關注，不少人也指身邊朋友遇過類似情況，令一眾僱主人心惶惶。 記者就此事向外傭僱主關注組召集人徐曉彤小姐查詢，她表示曾接觸多個外傭患愛滋病的個案，這次的個案不排除當事人的外傭早前所呈交的是一份偽造的驗身報告，是女傭找人頂包驗身。 (網絡截圖)

+ 3 + 2

網民指，其好友的外傭來港工作了1個月，感冒遲遲未癒，隨後帶她就醫時在驗血檢查中發現她患有愛滋病。她指 ：「醫生幫佢送檢驗血先check到，依家佢哋全家都要驗HlV，包括New born baby。」該僱主懷疑外傭來港工作前處於愛滋病潛伏期，故剛來港時進行的檢查未能驗出陽性結果。 該外傭現時已經送往相關中介僱傭公司宿舍，正由中介公司與外傭協商事件安排。由於僱主家有初生嬰兒需要照顧，故感到相當無助及驚慌。

《外傭僱主關注組》召集人徐曉彤小姐 「外傭僱主關注組」召集人徐曉彤小姐回覆記者時表示，僱主聘請外傭來港前必須在國外進行一次驗身，要通過該驗身才可以獲得所屬國家之領事館發出簽證。在抵港時也要到本港合法的化驗所驗身，海外及本地驗身也包括愛滋病檢查。 僱主要了解外傭驗身過程 她說：「作為僱主要清楚知道整個驗身過程，中途會否有人掉包、會否有人用替身代驗，因為每一間化驗所的處理方法也不一樣，不排除有些海外的化驗所做法兒戲。化驗所的系統與標準需獲當地勞工部門允許認可，不是任由外傭隨便選用一間化驗所進行化驗，驗身的時候亦都要核對身份證明文件及拍照核實，所以該僱主要找中介公司查詢外傭在海外驗身報告的詳細資料，尋根究底去了解來龍去脈，外傭來港之前是否有偽造驗身報告的嫌疑。外傭一旦有愛滋病而又來到香港工作屬於大事，領事館會向其追究了解。」

僱主不能以外傭患病為由解僱

除此之外，徐小姐表示曾接獲一個求助個案。一名僱主替家中年邁母親聘請女傭，該外傭一直隱瞞身患愛滋病，在工作數月後病發入院，醫生確診外傭患愛滋病。但一旦外傭患愛滋病，僱主是不能以此為由與她終止合約，會觸犯歧視條例。最後僱主透過中介協助介入，跟從外傭意願讓她離職返回家鄉養病。

她建議新手僱主或準備聘請外傭的家庭，必須慎選中介僱傭公司：「最好使用有領事館發出牌照的中介公司，我們叫有『大牌』公司；避免在網上平台胡亂選用俗稱『艇仔』公司，因為『艇仔』是純粹獲政府發出職業介紹所牌照，很多也只負責處理文件，不跟進外傭到家後的情況。而由領事館發出的牌照『大牌』中介公司，必須有翻譯員、給外傭來港時暫住的宿舍，同時亦需直接跟領事館聯絡；萬一有錯漏，領事館亦會直接向中介公司問責，甚至除牌，故此這類中介公司在挑選外傭質素會更謹慎。」

同時，由於外傭在港患病所需的治療費用是由僱主負責，徐小姐提醒僱主在購買保險時要留意：「香港僱主有八成也會為外傭購買醫療保險，但保險公司的條款五花八門，要注意受保範圍是否包括愛滋病、長期病患、心臟病、高血壓等。」

她又提醒僱主切勿在外傭來到家中，又或者是中介公司催促後才去買保險，因為不少保險公司也有15日空窗期。她說：「一旦意外發生在空窗期內，僱主便會得不償失。我接過一些個案是外傭來港工作兩天後逝世，這也是僱主始料不及的。如果外傭知道僱主沒有為她購買保險，也會構成刑事罪行，所以僱主在外傭來港時，除了安排工作之外，更是要及早購買保險。」

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，過去並沒有遇過患上愛滋病女傭個案。 安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，過去並沒有遇過患上愛滋病女傭個案。而在這個情況下，僱主應該找中介公司幫忙，與外傭協調溝通。他說：「中介會先了解外傭意願，如果她得知自己患有愛滋病，或會希望盡快回家和家人會面及由家人照顧。但若外傭堅持留港醫，僱主絕不可單方面解僱外傭，因為此做法或會觸犯歧視條例，外傭亦會找工會幫忙以爭取自己權益。另外，僱主如果繼續聘用她，要根據醫生紙讓她放病假休息，一般新來港外傭的有薪病假亦不多。」

根據香港《僱傭條例》，傭工在受僱的首十二個月內，每受僱滿一個月，可享有兩日有薪病假，其 後則每服務滿一個月可享有四日有薪病假。有薪病假最高可累積至一百二十日。王偉東亦建議所有僱主應幫外傭購買醫療保險。「因為保險會承擔醫療支出，而政府醫院亦有對這方面的治療及資助。」

一般社交接觸不會傳播愛滋病

據香港愛滋病基金會網頁指，愛滋病病毒不能在人體之外存活繁殖，因此一般的社交接觸，例如握手、接吻、共用洗手間、共用飲水器，同枱食飯及一起共事等，並不會傳播愛滋病病毒。至目前為止，並未發現感染個案是經由唾液、淚水、汗水，尿液或糞便等途徑感染。感染者的唾液、淚水、汗水，尿液或糞便等，含有愛滋病病毒的數量太少，而不足以構成感染。要構成感染，必須要同時間嚥下2公升的唾液才會有足夠的病毒數量令致感染。