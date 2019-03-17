【親子教養】公主病、王子病發？八大貼士預防驕縱孩子｜博士媽媽

小朋友在兩歲之前，多數留在家中由家長或長輩照顧，而這時段的孩子樣子特別可愛，猶如麵粉公仔般，可愛指數爆燈，家長愛錫之餘，就連工人姐姐也會特別遷就，有時更會變成公主王子病。今次分享一些教養小貼士，如何愛錫孩子之餘，又令他們不會有公主病或王子病。

（一）別過分縱容 讓孩子有學習機會

家長過分愛錫孩子，當孩子上學時便會問題多多，包括人際關係會較差、容忍量差、難以接受挫折、容易發脾氣、不懂與別人分享、互動能力較差、如小霸王般，玩遊戲一定要贏，輸了會打別人等。他們除了要同輩遷就外，更會要求大人也遷就。這些被縱容的小朋友獨立能力會較低，凡事均要人照顧，被人稱為公仔病或王子病。其實只要父母或長輩不要太縱容，不要剝奪他們學習的機會，小朋友就可避免有公主／王子病。

其實只要父母或長輩不要太縱容，不要剝奪他們學習的機會，小朋友就可避免有公主／王子病。（gettyimage/視覺中國）

（二）日常生活提供適當的訓練

孩子在早期需有適當的訓練，家長不要過分保護。有些孩子因照顧者過分照顧周到，經常抱及餵飯，反令他們的大小肌肉訓練不足夠，甚至不懂自己吃飯。家長應讓孩子學習自己吃飯，不要每一餐都餵食。日常生活是訓練孩子自理能力的好機會。過程中，孩子會面對挫折，如吃飯夾食物但跌了在地上；又或玩入銀子入箱的玩具時，入不準位置等，讓他們從錯誤中學習，從失敗中不斷嘗試，以提升其自理能力。

（三）家長別輕易發火及屈服

小朋友因扭玩具不成功而在街上大吵大鬧及尖叫，家長記住千萬別在街上發火，因為當孩子愈喊愈大聲，父母就愈勞氣，只會令事情惡化。遇到這情況，家長可嘗試引開其注意力，如帶他們看其他東西或書本，父母切忌投降以買玩具作結，這會變成縱容。當小朋友再年長一點，家長可以教導他們思考，是否真的需要這份玩具。

孩子在早期需有適當的訓練，家長不要過分保護。（gettyimage/視覺中國）

（四）教養標準一致

父母和長輩教養標準必須一致。小朋友很醒目，會懂得看長輩眉頭眼額，如他們知道父母不准許做一件事，但爺爺嫲嫲卻又容許，小朋友便會懂得找爺爺嫲嫲做靠山，向他們扭計，這容易令父母與長輩之間造成衡突。所以，家長應和四大長老、照顧者在教養孩子上共識，訂立一致「底線」，以免孩子公主、王子病發。

（五）多與其他孩子互動

孩子有公主王子病往往因大人過分遷就、替孩子做太多事情，令他們無機會表達自己及動手做，甚至玩遊戲時，大人也故意輸給小朋友。

家長可鼓勵小朋友多與其他孩子接觸及玩耍，如玩角色扮演、Board game等有輸有贏的遊戲，透過遊戲讓孩子會學懂有輸贏、與人分享等。遊戲過程中，他們可學習與人相處，如大家需遵守遊戲規則，即使輸了，參加者都不可以打人、發脾氣或推倒遊戲等，我們可輪流再玩、重新玩過等，從而學懂這些社交技巧。

家長可鼓勵小朋友多與其他孩子接觸及玩耍。（gettyimage/視覺中國）

（六）避免以物資補償親子時間

有些小朋友會以父母上班不能陪伴而扭計，要求以禮物補償。亦有些家長在孩子未扭計時，已預先購買一些小禮物當補償。其實，我們要剛好相反，要讓孩子知道父母很愛錫他們，不能以物質代替這份愛，以避免小朋友太依賴物資滿足而驕縱。

（七）身教很重要

父母與長老、工人姐姐溝通，恍如一面鏡子讓孩子學習。如父母對工人的態度都是呼呼喝喝，孩子會有樣學樣，甚至變本加厲，對工人姐姐無禮貌。父母身教很重要，如工人姐姐斟水給你，懂得講「唔該」，孩子亦會模仿，變成有禮貌的人。

父母應抽多點時間陪伴孩子。（gettyimage/視覺中國）

（八）父母相處態度

有些父母會以為買一件大模型給小朋友，能滿足孩子需要，但卻不懂與孩子如何相處。父母應抽多點時間陪伴孩子，帶他們做運動又或到樓下公園玩耍，從而觀察他們如何與其他人相處，教育孩子以禮待人，並糾正不同的惡習。

秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何搣甩公主病及王子病小貼士」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）