【親子教養】鼓勵子女學獨立不怕失敗　陳豪：唔開工就係湊仔公

面對小朋友教養，或者會令家長感到頭痛。陳豪和太太陳茵媺育有2子1女，陳豪形容3個小朋友性格各有不同，又如平常兄弟姊妹一樣，有時很親密，有時又吵吵鬧鬧。不過，應付3兄妹的教養，夫婦倆各有妙招，為家中注入滿滿的愛。 攝影：鄧倩螢

「我們覺得家中有沒有愛，比學業更重要。」陳豪說：「小朋友將來的性格有沒有愛、是否陽光、有自信，都是取決家中夠不夠愛。」 他明白小朋友成長的時間很短、很快，無論有多忙，只要有時間可以陪小朋友，便會立即放下手上的事。「簡單而言，我沒返工，就是湊仔公。」不過，陳豪自言非常享受和小朋友一起的時間，無論是陪他們一起做功課、食飯，還是出街玩，也是爸爸最喜歡的時光。

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陳豪的大兒子和小兒子。（陳茵媺IG圖片） 3個性格不一樣 要求兄弟同房睡 陳豪坦言，3個孩子的性格都各有長處：大仔較斯文，喜歡畫畫、捉棋，才5歲多便要求爸爸教他國際象棋；二仔為人很有耐性，同一件事可以做很多遍，也很願意為目標進行訓練；而小女兒則很貪靚，很喜歡唱歌和跳舞，不過陳豪形容她也很「強悍」，有時他和哥哥們玩一些刺激玩意，「例如成個人反轉」，她也會想參與。 三兄妹和平常的手足一樣，有時相處融洽，去哪裏也要確認3個一起去，一個也不能少，但有時也會爭玩具、鬥鬥咀、互相投訴對方。「我和太太很早就決定，把大哥和二哥都安排同房睡，不理會他們是否會吵架、互相不妥對方，但同房睡就是要令他們明白彼此血脈相連，一起長大。」陳豪說。

陳豪大讚太太教得好，自問是個「鬆手」Daddy。（陳茵媺IG圖片） 獎罰靠太太堅持 自言是「鬆手」爸爸 有3個小朋友，很多人都想知道如何分配時間陪伴他們，又不讓他們覺得父母偏心。在教養上，陳豪大讚太太厲害，在家中設立了一個獎罰制度。 由於他們很著重培養小朋友能獨立和自理，陳豪甚至認為有些家長過分寵愛孩子，怕孩子鯁喉，只餵他們吃流質食物，「給予孩子太多幸福，反而扼殺了小朋友的能力」。因此，陳豪家中為3兄妹準備了一個瓶子，每當小朋友自發地做事，例如穿鞋、食飯等，就會獲得一粒糖果，「當瓶子滿了，就可以單獨和我們去玩摩天輪、旋轉木馬、到主題公園，去享受和我們一起玩的時間」。 他感嘆自己很「鬆手」，看到孩子處理了許久也做不好，便忍不住手去幫忙，又或是被孩子們哄一哄，就「得啦得啦」地答應他們，反而太太很堅持，也很有辦法地讓孩子主動、自發地做事。