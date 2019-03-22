【收納】日本媽媽活用小工具　家居雪櫃整潔滿分　教你買收納法寶

近年，不少人都逐漸認識來自日本的收納概念「斷捨離」，希望自己的家從一片凌亂之中「重見光明」。日本媽媽Makochi.m也非常善於收納，並樂意分享自己家居整潔的小秘密。記者也找到幾項日本媽媽常用的收納小法寶，趁着換季之時，大家不妨努力地改造家居吧！ （圖片來源：Makochi.m IG）

Makochi.m家的客廳及開放式廚房。 首先我們來逛逛Makochi的家吧！很多人都說，家有一個小寶寶，就等於和「整齊」說再見，不過去年她家添了小寶寶後，家中還是維持一貫的「無印風」，整齊到不可思議的地步！ 其實做好收納也不如想像中困難，除了先要「斷捨離」，盡量減少家中已經沒有再使用，或是已有代替品的雜物外，最重要是讓每項物品都擁有自己的「好歸宿」。

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正如Makochi早前買來了一個地拖，她不會讓地拖靠在牆邊擺放，買來一個配合家居風格的收納箱，好好放在牆角。又如她不會讓雪櫃變得亂糟糟，之前她利用密實袋做收納，但是不太美觀，後來換一個個磨砂食物盒，立即又變得非常整齊，連握飯團也有自己的「專屬」架子！

而客廳也內有乾坤，電視旁的是寶寶的衣櫃，衣櫃裏放滿了分門別類的收納盒，把寶寶的衣物放好，而且一眼就看到哪樣衣物缺了，可考慮快洗或補購。桌子下的小空間也不放過，用一個圓形的收納筒，也能把寶寶使用的雜物統統放進去！

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藥品收納步驟：

衣櫃收納盒如何買：

桌下收納法：

客廳收納如何買：

廚房要用上的工具又多，且又零散，往往令收納變困難，Makochi把廚房變成了Café的一隅，其實雜物也不少，當然她也為每件雜物找到「容身之處」，包括一卷廚房紙！她除了清楚地分開不同收納盒的功用，還會挑些可愛的物品來當收納品。因此，雖然物品不少，可是也顯露出主人活潑的性格。

廚房細節：

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雪櫃收納法：

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鍋具收納法：

廚房收納如何買：

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家中不只要整齊，還需要有品味，Makochi在家中不同的角落也花上心思，放上擺設和掛飾，有時還會按季節而更換。讓家變為一個舒適、整潔的地方，這位日本人妻可謂是一絲不苟呢！