【新年大掃除】跟港日台三位收納專家偷師　斷捨離由今日做起

「斷、捨、離」本身是一句佛教用語，但之後被日本收納達人山下英子用於推廣收納整理法後便成為了媽媽耳熟能詳的句子。農曆新年將近，當然要學識「斷、捨、離」，該留的留，該扔的就毫不猶豫地扔！不過道該如何入手，不坊留意一下以下各位收納達人的資訊！

instagram截圖 學收納先要學心態 「斷、捨、離」女王山下英子，主張大家無論做家事和處理雜物的心態都是不要累積！例如洗五個碗和輕鬆，但你等累積到30多個才去洗便很吃力；又例如回家脫掉衣服後，放回衣櫃很簡單，但日子一日一日過去，房間便一堆穿過的衣服，衣櫃卻空空如也。處理雜物方面亦一樣，不要的不要累積，日常盡量避免買用不著的東西，由源頭開始著手，收納自然更輕鬆。

近藤麻理恵​ (instagram圖片) 日本收納達人-近藤麻理恵​ 日本收納達人近藤麻理恵深受歐美媽媽歡迎，Netflix的「真人騷」收納節目更找她做主持，教授外國人收納之道！她最厲害的是收拾衣物的方法，她會把衣物摺成一個個長方狀，像圖書一樣整齊地放在衣櫃裡，美觀之餘更節省了不少空間。 IG：mariekondo_jp

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廖心筠 (FACEBOOK圖片) 台灣收納達人-廖心筠 廖心筠是台灣收納界的名人，年輕時在服裝品牌的當銷售員，因為不善競爭搶業績，她經常跑去整理倉庫，運用收納的技巧讓貨品編號簡單明瞭！現在成為了收納界的KOL，經常幫助不同客人以及於社交平台分享心得，大家必定可以從中學到不少技巧。 Facebook：@kadatsuke

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