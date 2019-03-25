本港今年已累計有20宗麻疹個案，上年全年只有15宗，相比之下今年只過了約一個季度便已經打破上年全年紀錄的確有些誇張。而麻疹目前在日本當地肆虐，今年首10個星期已有最少304宗麻疹個案，短短十星期已超過2017年及2018年全年數字，其中較高危的地方包括大阪府、東京都等熱門旅遊地方。

兒科醫生陳欣永 麻腮風疫苗一歲後打最好 兒科醫生陳欣永建議，麻腮風是活性疫苗（即MMR疫苗），即使一歲前打，一歲後亦要再補打才會生效。因此一歲以下的嬰兒應盡量避免去一些麻疹爆發的地方，如日本、菲律賓。 麻疹是經空氣中的飛沫傳播，因此即使打了兩針後有效保護率為97%，但去人多的地方如機場，仍會增加感染風險。

香港預防麻疹疫苗貯存量有限，本港兩大預防麻疹疫苗供應藥廠暫沒有計劃增加貯存量，藥劑師學會不建議政府為市民作大規模接種麻疹疫苗來預防麻疹，但建議高風險人士接種，其中包括：

41-52歲人士／41-52歲從事航空業人士

這個年齡層的港人大多只打了一針疫苗，理論上較大機會無免疫力，建議接種兩劑預防麻疹疫苗(相隔最少28日)。

菲律賓僱員

菲律賓是現時麻疹爆發地區之一，僱主可鼓勵菲律賓人士在來港工作前接種預防麻疹疫苗及本港僱主可為菲律賓僱員作麻疹抗體檢測。

需外遊到爆發地區的小朋友

小童年齡六個月至十一個月需外遊到爆發地區，建議接種第一劑預防麻疹疫苗；十二個月或以上需外遊到爆發地區，建議接種兩劑預防麻疹疫苗(相隔最少28日)。

並非所有人接種後有97%有效保護率​

上文提及，接種兩劑預防麻疹疫苗的有效保護率為97%，保護率相當高，但隨著時間影響，保護率會開始下降。有研究發現接種兩劑疫苗15年後麻疹抗體水平為初期接種後的三分一，但大多數接種人士(88%)仍然受保護。還有一些特別情況，也會影響疫苗的有效保護率：

-2%-5%小童接種第一劑預防麻疹疫苗後仍不會有免疫反應，原因可能是小童體內母傳抗體殺死疫苗的減活病毒而不能產生免疫反應。

-不適當的疫苗貯存。

-接種者體內的抗體可能隨時間而降低至不能作出保護的水平。

-免疫系統受到抑制或接種時已服用兩星期或以上的高劑量類固醇人士。