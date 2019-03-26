【麻疹爆發】「零針」外傭長駐家中如計時炸彈？宜避免照顧初生嬰

近日，本港感染麻疹個案增加，今年累計有19宗個案，約一半為外地傳入，衛生防護中心早前直言，相關的感染情況是受菲律賓等周邊地區爆發麻疹所影響。本港現時約有38萬外傭，假如她們都沒有接種麻疹疫苗，就如同一枚「病毒炸彈」，有機會在家鄉把麻疹病毒帶回家中，感染家中的長者和嬰孩。 香港家庭傭工僱主協會表示，僱主可向中介公司查詢家傭的疫苗注射情況，一旦發現外傭皮膚出紅疹，應立即攜她們到醫院求診。

下月是外傭回鄉旺季，菲國疫情令人擔心。（資料圖片） 在近日公布的麻疹感染個案中，包括一名只有11個大的嬰兒，而衛生防護中心早前表示，本港麻疹個案增長是受鄰近地區的爆發所影響。 其中一個爆發麻疹的地區是菲律賓，該國截至上月底已近1.5萬宗麻疹的確診個案，造成238人死亡。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，4月是很多外傭回菲律賓參與孩子畢業禮的「旺季」，即使現在注射麻疹疫苗，亦需等2星期才發揮效用，未必趕得及回菲國前令外傭對麻疹產生抗體，她直言對疫情感到「好擔心」。

自去年已要求外傭外港前注射疫苗

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦有關注麻疹的爆發情況：「尤其孕婦不宜打針、1歲以下的嬰兒又未能打針，由菲律賓外傭照顧確是令人憂慮。」

她表示，協會已就麻疹的疫情向衛生署表達關注，衛生署回覆協會指自去年，該署已去信外傭中介公司，要求外傭來港前需接種含麻疹的疫苗，保障外傭的健康之餘，也讓僱主安心。另外，衛生署亦已通知各區診所相關的疫情，讓醫生及早準備疫苗。

容馬珊兒表示，一般大型、可信的外傭中介公司在外傭未有僱主之前，已要求她們接種疫苗，即使有外傭稱自己已注射，亦需出示有效的證明，而外傭打針的費用其實已包括在介紹費之中。「如僱主擔心外傭沒有注射疫苗，可以向中介公司查詢。另外，僱主亦可以自費為外傭打針。」她亦提醒，外傭需接種全2針，才能有97%的保護率。

在外傭返鄉回來後，她建議僱主先不要讓外傭照顧抵抗力弱的嬰兒和孕婦，僱主亦可多留意外傭的身體狀況。「感染到（麻疹）一定會感到不適，假如發現外傭皮膚出紅疹，就應立即帶她到政府醫生求診，萬一確診會立即被隔離。」容馬姍兒說。