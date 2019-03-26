【公主保姆】夫婦以年薪4萬英鎊聘保姆　扮迪士尼公主照顧孖女

很多小女孩的偶像都是迪士尼的公主，甚至自己都想成為一位公主，穿上漂亮的公主裙，幸福地生活下去。英國就有一對父母以年薪4萬英鎊（約41萬港元），聘請一位保母打扮成不同的迪士尼公主，照顧一對五歲孖生女兒，以偶像的身分教授她們正確的人生觀。

大部分小女孩都超級迷戀迪士尼公主動畫，希望自己也可以成為一位公主。（余俊亮攝） 住在英國哈特菲爾德郡（Hertfordshire）布鲁克曼斯公園（Brookmans Park）的一對夫婦，在網上貼出招聘廣告，為一對孖生女兒尋找保姆，其中一個要求是每個月裝扮成不同的迪士尼公主，包括白雪公主、慕安娜、長髮公主等等。 他們指，女兒們跟大部分5歲小女孩一樣，都超級迷戀迪士尼公主動畫，認為這種方式可以讓女兒們從自己的偶像身上（例如灰姑娘、貝兒、安娜等）學到堅持、同理心、勇敢和心懷抱負的精神。希望應徵者可以忠於人物角色、在家中營造到搞笑氣氛，當小孩頑皮時勇於教訓一下她們。 招聘廣告截圖：

應徵者的主要工作範圍包括：穿著角色服裝接送女兒下課回家、安排一系列與迪士尼相關的活動（包括烘焙、手工、唱歌等）、準備晚餐；如果有時他們要加班太晚回家，也要幫忙哄小孩們上床睡覺。保姆需要一星期工作四天，但以防有時候有緊急需要，最好可以有彈性上班時間。另外，保姆又需要有車牌、良好駕駛紀錄、急救訓練以及最少兩年相關經驗。除了年薪4萬英鎊，保姆亦會得到扮演公主的裝身費，又會有25天年假（另加銀行假期）。

最後該位媽媽指，這項不是一個尋常的工作，但是一個好好的機會讓充滿創意的人在女兒的人生中帶來一點「Magic」。