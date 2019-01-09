【迪士尼】Marvel蟻俠與黃蜂女全新遊樂設施　將於3月底開幕

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）第二個Marvel主題項目─「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於今年年3月31日開幕。這將是全球第一個以蟻俠與黃蜂女為主題的遊樂設施，更是首個有女超級英雄為主角的Marvel主題遊樂設施。

這個新設施延續了另一個Marvel主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」的故事。故事由訪客到訪神盾局（S.H.I.E.L.D.）在香港迪士尼明日世界「史達科技展」新設的「神盾局科技館」開始。一次尋常的參觀之旅，因為 Hydra 在香港發起雙重襲擊而被迫中斷，並牽起幕幕激戰。邪惡組織 Hydra不但偷襲香港史達大樓以掠奪弦反應能源器，而且由 Arnim Zola 派出數千隻機械蟲軍團入侵「神盾局科技館」，試圖偷取儲存高度機密資料的數據核心。

縮小如蟻 與蟻俠及黃蜂女並肩作戰 鐵甲奇俠在九龍鬧市奮戰Hydra機械人時，決定召集蟻俠與黃蜂女前來捍衛「神盾局科技館」，因為只有他們可以縮小，從機械蟲盔甲縫隙間潛入其體內將其摧毀。面對成千上萬隻機械蟲，蟻俠與黃蜂女急需援手。身處「神盾局科技館」的訪客即時被號召加入行動，坐上神盾局最新研發的「突擊」戰車，配備電磁脈衝槍，與蟻俠及黃蜂女並肩撃敗敵人。

+ 4 + 3 + 2

迪士尼與 Marvel Studios聯手合作，在設施中加入各種視覺、聽覺效果，令訪客縮小如蟻的感覺更逼真，恍如身臨其境。「蟻俠 2: 黃蜂女現身」的導演彼頓列特 (Peyton Reed) 與電影製作團隊更特別為這項遊樂設施拍攝全新影片，飾演蟻俠與黃蜂女的荷李活影星保羅活特和伊雲祖蓮莉莉亦參演其中。項目中的配樂也是由負責電影配樂的作曲家 Christophe Beck創作。

+ 15 + 14 + 13

同時，設施內將展出14款在10多部Marvel電影、電視劇集及漫畫中出現的物品及參考道具，當中有部分更是香港迪士尼獨家擁有的展品。

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕後，會推出約40款相關的獨家商品及多款主題美食。屆時樂園入場門票亦將會換上全新「蟻俠與黃蜂女」設計！樂園表示現正構思第三個Marvel主題遊樂設施，但細節不便透露。