【大阪親子遊】帶小朋友圍着大阪走 有嘢學有嘢玩

去旅行，人人目的不同。有人為了放鬆身心，有人為了增廣見聞，有人為了尋找自我，原因各異。不過，如果你已為人父母，帶小朋友一起去旅行，又有不同意義。既可以令孩子學習不同社會經驗，又可以帶他們盡情放電。世界那個角落最適合一家大細親子遊？首選當然是日本，只要三四小時飛行時間，就去到一個充滿親子設施的地方，立即出發！ 相片：由Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.提供

地點方便位處市中心附近

縱橫整個日本，大阪絕對是親子遊好地方。今次精選幾個地點，任你選擇。去大阪，通常大家選擇酒店都在道頓堀一帶，出入方便之餘，購物飲食應有盡有，就連親子樂園，都不止一個。位處市中心附近的大阪兒童樂園 （Kids Plaza Osaka）是樓高幾層的兒童樂園，從生物科學、文化風情，以至手做工作坊應有盡有。這裡除了有不同魚類昆蟲參觀，有不同科學儀器小朋友親身體驗，以至繩梯迷宮滑梯，手畫繪本等等，絕對可以讓大家盡興而歸。如果小朋友能量十足，玩完整個樂園還未放夠電，可以行到旁邊的扇町公園，那裡有不同戶外設施，讓小朋友跑跑爬爬，用盡精力。

大阪兒童樂園裡有不同設施，好玩之餘又有教育意味。

260公頃大型娛樂中心

離開市中心，大約30分鐘車程就可以去到，整個萬博城有接近260公頃，是一個集合多樣不同設施的娛樂中心點。其中一個區域「ANIPO」，以動物玩偶為主題，除了有大小不同攤位，還有一些刺激度不高的機動遊戲。「NIFREL」是一個集合水族館、動物園和美術館的區域。珊瑚、水母、鯊魚不單止，又有孔雀老虎等，動物種類非常豐富。除此而外還有 「Orbi Osaka」、「Pokémon EXPO GYM」、「Osaka English Village」等不同區域，來這裡至少要預留至少一天時間。

大阪萬博城內有多個不同區域。

太空恐龍主題館

另一個離市中心大約50分鐘車程的「大型兒童館Big Bang」，館內的宗旨是創意兒童遊戲和文化。館內以太空為主題，有大量太空和恐龍相關的展品，又有大量昭和時期舊玩具收藏，最重要當然是有一個玩具之塔，包含繩網、樓梯，活潑的小朋友相信會樂而忘返。

兒童館內充滿巨大生物模型，小朋友看到一定高興。

想小朋友體驗日本當地文化，離市中心1小時15分左右的「和歌山電鐵貴志川線」就最適合大家。有關方面把貴志川線列車設計成不同可愛模樣，以貓咪、草莓等為主題的列車，非常可愛，貴志站還會有「貓站長」服務大家，記得和牠拍照留念！

上一代的貓站長已經過身，新的貓站長已接任，歡迎大家到訪。

一家人去旅行，事前希望買保險做足保障？蘇黎世旅遊保險保障全面，「易起行」計劃更係買一大送一細，一個大人買保險一個小朋友可以免費受保，立即投保更可享85折優惠：https://bit.ly/2UOlZeA

*以上計劃及優惠受保單條款及細則約束