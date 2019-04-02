【藝術教育】執教鞭廿載設計兒童劇服裝　視藝老師伴孩子同行學習

在學校的視覺藝術科中，很多孩子為了想盡辦法從老師手中取得「A」佳績，忽略了自己對藝術最真實感受。手執教鞭20年的許芷盈（Gillian），去年離開學校自設藝術工作室，同時兼任舞台劇服裝設計，希望教導學生鬆開教育制度的箝制，學習享受創作藝術的過程。 攝影：高仲明

學習藝術本是充滿歡樂 教了十年小學視藝、十年中學視藝，Gillian見盡學生百態。「現時的學生像消費者般上課，等老師給他們要求，然後應付他，完成就可以取得高分。」她又曾經在中學重遇小學舊生，發覺學生因受到公開考試的掣肘，忘記了當初學習藝術的快樂。 Gillian強調其實學習藝術是充滿歡樂的。有一年教小四設計椅子，她開場問學生：「怎樣才算是一張椅子？」討論中彈出：「四隻腳就是了」、「能坐上去就是了」等答案，最後大家得到的結論是：「貼著臀部、令我們可以坐下來的，就是一張椅子」。她希望可以陪伴孩子發現新事物，一起去尋找答案，讓孩子成為知識的生產者，這樣才是教育真正的意義。

在學校裏她要處理繁瑣的行政工作，千辛萬苦才能「殺出一條血路」發揮，所以她就決定自己開設工作室，擴闊自由度，讓4歲至中四的學生在不同階段中，用藝術幫助觀察自己的生活。 「老師不再是為學生set好ABCD餐」



雖然跳出學校，但Gillian認為自己沒有離開過教育，只不過是用了另一種形式去達成其教育理念。工作室的學生不會問她「如何可以取得第一名？」，而是問她「今天有什麼玩？」，每天都是愉快地下課。她們用的材料只是「垃圾」─ 一些紙皮和報紙，但過程中Gillian喜歡引導孩子多觀察、體驗。

7歲的學生，為這隻猴子改名為「呂小龍」。 例如一個7歲的學生很喜歡猴子，Gillian會問他猴子會有什麼動作形態；又會刻意買了真香蕉，請他邊吃邊畫，從中留意香蕉的外形。跟一般將整條香蕉單一塗上黃色不一樣，這位學生留意到香蕉的頂部有黑色、綠色、黃色，上色時上得更細緻。「這是他自己發現，不是老師教的，所以他覺得在體驗中好好玩，不經意又學到新知識。」在資訊爆炸的年代，她認為老師的角色不再是「set好ABCD套餐給學生」，而是「給他們不同鎖匙，打開不同的知識大門」，當一個引導者。

Gillian在《玩具大暴走》中以吹氣雨衣製作爆旋陀螺服裝。 從設計兒童劇服裝深刻體驗學習 另外，Gillian又有擔任舞台劇的服裝設計師，從中對學習有更深一層體驗。例如為兒童劇《薯仔忍者》設計服裝時，是她第一次為「死物」做戲服。7隻薯仔要不同性格，她採用了婚紗的裙撐和布料，做了一系列薯仔服裝：資優的薯仔體積較大、發育不良的就體積較小等，顏色又有差別。在最新的《玩具大暴走》中，她要設計一系列爆旋陀螺服裝。由於小朋友的身體比例跟大人相異，Gillian要考慮實際在表演時他們會有什麼動作，不僅要美觀，還要顧及安全。而爆旋陀螺更是她不熟悉的玩具，她要請教小朋友們外形上要如何設計才更逼真。最後她決定採用吹氣雨衣，又輕又有立體感，小朋友穿著來跳舞，不會容易失平衡和受傷。

+ 4 + 3 + 2

對她來說，製作的過程是遊戲的一部分，而兒童劇又比一般舞台劇有發揮空間，「重磅名著要多鑽研劇本、角色背景，有更多既定的框框；兒童劇就會開心一點，但不是比較輕鬆，因為沒有前例可循，全部都是天馬行空。」設計和製作服裝的過程同時是她學習的經歷，「我不會問監製會不會給我A，而是我覺得自己有得著感到很開心。」她希望小朋友的學習經歷跟她一樣，著重過程。

用膠樽製作的小相撲手，是Gillian隨心制作的小玩意。可以用來當擺設；多做幾個又可以用來玩保齡球；有需要時又可以當小小儲物容器。在於用家如何運用這小玩意。 玩具的價值在於跟玩家的互動 Gillian認為兒童劇本身帶出的訊息也令自己有所得著。例如《玩具大暴走》會令她反思究竟什麼才是玩具？兒時物質不太豐富，什麼東西都能當玩具，她笑說自己從三歲到現在都沒有變，不斷玩「垃圾」。又強調：「一樣玩具跟玩家可以產生一種互動時，哪怕是一個紙皮或者一團垃圾，都可以是一個玩具。可能一團紙皮，我覺得是一個車輪，另一個人可以覺得是一個飛牒。」最重要是過程中玩家如何透過想像力去跟物件互動。 無論是藝術還是玩具，Gillian都認為存在很多玩法、形式，它們由小朋友、玩家自己定義才有最高的價值。

《玩具大暴走》的故事關於曾經是光一最心愛的玩具：勝 利俠，自從被發現是長短腳後，便給關進雜物櫃內。不甘 被打入冷宮的他，聯同未能更新程式的機械人和滿身污漬 的北極熊，決定尋找玩具大師，一起接受「翻新改造」。三人一起闖進「爆旋陀螺對戰陣」和「流浪貓群地帶」。 他們成為親密戰友，互補不足，跨越難關，終於到達目的地。可是，一切不似預期，這刻 才是真正旅程的開始。 此劇由曾獲香港舞台劇獎「優秀青年導演獎」的關頌陽執導，憑有骨戲《愛喪事家庭》 勇奪香港舞台劇獎最佳女配角（喜劇/鬧劇）的藍真珍，聯同有骨戲班底及「舞台小種籽」 學員主演。《玩具大暴走》將於 2019 年 4 月 11 至 14 日晚上 7 時 45 分，及 13 至 14 日下 午 3 時，假西灣河文娛中心劇院公演，票價為$220/$180/$140。

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