360℃發球接波　零運動細胞都玩得　5種新興運動任你玩！

日日運動身體好，除了跑步、籃球、足球和跳繩，還有甚麼運動適合一家大小齊齊動起來呢？近年世界各地都出現不少新興運動，除了競賽，更著重過程中的樂趣，以下５種新興運動各有特色，可以多人或小組進行，適合大小家庭。

圓網球—考反應、練身手 360℃全方位訓練

近年才傳入香港的圓網球（Roundnet）雖然有網球二字，但它並不需要用球拍，而是共用一個小型彈網的運動。圓網球自1989年由玩具製作者Jeff Knurek發明，至2008年才受注目，在美國和歐洲地區更已相當流行。

圓網球主要器材包括網球、彈網架和球袋，通常是二人或六人小組對賽，參加者需把網球擲向彈網架互相攻守。圓網球最大的特色是參加者不能只站定在某一區域，需要圍著彈網架360℃走動，因此十分講求靈活性和反應，亦考驗團隊間的默契。除了高靈活性，節奏緊湊亦是圓網球的賣點之一，因為隊員不多，成員需要輪流進攻和防守，而且球落網後再反彈的時間很短，隊員不但要快速跑來跑去，更可能要飛撲瞓身接波！

家庭羽毛球—入門版羽毛球易掌握

家庭羽毛球的器材、玩法與傳統羽毛球差不多，最大分別是轉用特製的海綿羽毛球，並以類似排球的規則來進行，參加者較容易掌握，而且較著重團隊間的溝通和合作。