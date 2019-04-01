360℃發球接波　零運動細胞都玩得　5種新興運動任你玩！

日日運動身體好，除了跑步、籃球、足球和跳繩，還有甚麼運動適合一家大小齊齊動起來呢？近年世界各地都出現不少新興運動，除了競賽，更著重過程中的樂趣，以下５種新興運動各有特色，可以多人或小組進行，適合大小家庭。
圓網球—考反應、練身手 360℃全方位訓練
近年才傳入香港的圓網球（Roundnet）雖然有網球二字，但它並不需要用球拍，而是共用一個小型彈網的運動。圓網球自1989年由玩具製作者Jeff Knurek發明，至2008年才受注目，在美國和歐洲地區更已相當流行。
圓網球主要器材包括網球、彈網架和球袋，通常是二人或六人小組對賽，參加者需把網球擲向彈網架互相攻守。圓網球最大的特色是參加者不能只站定在某一區域，需要圍著彈網架360℃走動，因此十分講求靈活性和反應，亦考驗團隊間的默契。除了高靈活性，節奏緊湊亦是圓網球的賣點之一，因為隊員不多，成員需要輪流進攻和防守，而且球落網後再反彈的時間很短，隊員不但要快速跑來跑去，更可能要飛撲瞓身接波！
家庭羽毛球—入門版羽毛球易掌握
家庭羽毛球的器材、玩法與傳統羽毛球差不多，最大分別是轉用特製的海綿羽毛球，並以類似排球的規則來進行，參加者較容易掌握，而且較著重團隊間的溝通和合作。
（照片提供：民坊）
躲避盤—零運動細胞都啱玩！
躲避盤（Dodgebee）是結合閃避球和飛盤的新興運動，最先源自日本，約3年前傳到香港。玩法與閃避球大同小異，是透過以飛盤來進行攻防戰的比賽。躲避盤使用的是海綿飛盤，即使被擊中也不會造成大傷害。比賽時場地分為內外場，由外場參加者發盤攻擊內場參加者，當內場參加者被擊中後，就要轉到外場作支援，攻擊者亦可由外場轉移到內場，期間不斷重複及交換，完場時留在內場人數較多的隊伍為之勝出。
躲避盤的吸引之處除了節奏刺激，參加者亦可輪流擔當攻擊和防守的角色，過程中會有正手和反手發盤，參加者需運用手指力量控制飛盤，從中訓練小朋友手部的小肌肉發展。另外躲避盤沒有分男女組別，參加者可根據自己的力量、柔軟來選擇崗位。
（中國香港匹克球總會照片）
匹克球—三合一運動訓練關節靈活性
沿自美國的匹克球結合了網球的規則、羽毛球的場地設計，並用放大版乒乓球球柏來對打，匹克球不講求速度，場地限制低，運動時參加者需以「淺蹲」姿勢來攻守，小孩可以從中訓練關節的靈活性，大人或長者則可預防膝蓋退化，亦有助加強心肺功能。
（照片提供：民坊）
足毽—形式靈活、場地限制低
只需一個羽毛毽子便可進行的足毽相信大家一定有所認識，除了圍圈互相傳毽，更有花毽和網毽兩種玩法。網毽就像排球一樣，兩隊隔網對踢。足毽不但需要穩定的基本功，亦講求全身協調、平衡性、柔韌度和隊員間的合作性。
看畢介紹，是否心思思想落場一試身手？01親子特意在啟業運動場舉行新興運動試玩日，讓大家一次過試玩5種運動。啟業運動球場經翻新後耳目一新，亦增設了多用途球場、兒童空間、緩跑徑等設施，除了傳統運動，亦十分適合進行新興運動。
【01親子】新興運動試玩日
日期：2019年4月6日（星期六）
時間：下午2:00 至 下午 4:00
地點：九龍灣啟業邨運動場
費用：全免
名額：30個 (每個名額為1位成人及一位3-12歲小童)
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