【小一報名】三間直私小一入學簡介會　聖保羅書院小學今年首辦

復活節假期過後，不少熱門的直資及私立小學也相繼舉辦小一入學簡介會，包括救恩學校、聖保羅書院小學及德萃小學，家長可藉此了解學校的教學模式及小一面試詳情等，但值得留意的是，所有出席者都需要預先上網登記，不少熱門學校的簡介會名額更會數分鐘內爆滿，家長緊記留意每間學校的登記時間，以免錯過。

救恩學校面試一次過

救恩學校（小學部）屬於港島區私立學校，一直是家長心目中的happy school，學校的小一入學每年報名人數也相當多，去年共收到約2100份報名表，學校共錄取90名學生，平均23人爭一個學位。

救恩學校校長林克忠。（許諾攝） 有別於其他熱門的直資及私立小學，救恩學校只有一天面試，校長林克忠透露面試過程分為兩輪，不過均在同一日內進行，時間為45分鐘至1小時。第一輪面試為六個小朋友一組，由三位老師負責，要分組玩遊戲和個別面談環節；第二輪面試即為六位小朋友同時與校長或者助理校長聊天。

簡介會詳情 日期及時間： 第一場：2019年6月1日(星期六) 上午9時30分至上午11時正

第二場：2019年6月21日(星期五) 晚上7時30分至晚上9時正 地點：香港西營盤高街97A基督教香港崇真會救恩堂三樓禮堂(現場)及二樓副堂轉播 登記日期：2019年4月26日(星期五)上午9時起 報名日期： 2019年6月3日(星期一) 上午9時至7月2日(星期二) 下午5時 報名詳情 取錄人數：90人 去年報名人數：2100人 競爭人數：去年平均約23人爭一學位 面試次數：面試過程分為兩輪，均在同一日內進行，時間為45分鐘至1小時。 學費：每年$53,550（2018-19學年）

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聖保羅書院小學首辦小一簡介會

聖保羅書院小學是港島區直資男校，去年入讀小一的報名人數約2600人，學校收生112人，平均約23人爭一個學位。學校面試共有兩輪，期間不會面見家長，首輪面試一般在9月尾至10月初舉行，第二輪面試則會在翌年1月進行，取錄結果將於明年2月尾至3月公布。

（學校網頁圖片） 簡介會詳情 日期及時間： 第一場：2019年7月6日(星期六)上午9時至10時

第二場：2019年7月6日(星期六)上午11時30分至12時30分 地點：薄扶林域多利道777號 登記日期：2019年5月20日(星期一)上午10時 報名日期： 8月10日上午10時至8月20日晚上10時透過學校網頁遞交電子申請表；或於學校網頁索取申請表，並於2018年8月21或22日 上午10時至下午4時親身到校遞交。 報名詳情 取錄人數：120人 去年報名人數：2600人 競爭人數： 去年平均約23人爭一學位 面試次數： 2次 學費： 每年$30,000（2019-20學年）

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德萃小學現已接受網上登記

德萃小學是近年熱門的私立學校，總校長朱子穎於去年由天虹小學轉到該校，學生一日有六節課，內容包括中英數、科學、音體美，但午餐過後則沒有課堂，而是由學生選擇學什麼。朱校長說：「OLE/Seminar可以是打籃球、整飛機、樂器班，稍後或者會有法文班等。

小一面試會分為個別面見和集體活動，會以英語和普通話，從中了解小朋友的個性，會問到邏輯性的問題和中英數的知識。 簡介會詳情 日期及時間：2019年5月18日 第一場： 上午9時30分至11時 第二場： 上午11時30時至下午1時 地點：培正小學大禮堂 登記日期：即日起 報名日期： 8月10日上午10時至8月20日晚上10時透過學校網頁遞交電子申請表；或於學校網頁索取申請表，並於2018年8月21或22日 上午10時至下午4時親身到校遞交。 報名詳情 學費： 每年$72,600（2019-20學年）

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