【復活節】Baby Shark音樂劇將韓國版帶到港　孩子與偶像勁歌熱舞

熱爆全球兒歌《Baby Shark》自2016推出至今點撃率超過26億，來自韓國的製作公司以桃紅色小狐狸Pinkfong為主角，利用簡單輕快的旋律、歌詞及舞步，推出一系列兒歌，旋即成為現時一零後小朋友的經典金曲，就連張繼聰、謝安琪的女兒張靖也迷上Baby Shark的兒歌，張更指「每次一播，做父母嘅可以即刻放小息，情歌可以撫慰心靈，兒歌直頭可以拯救生命。」 主辦單位將於本月20及21日來港舉行首個「Pinkfong Baby Shark Live Musical」音樂劇，讓小朋友與「偶像」同場高歌熱舞。 圖片由受訪者提供

加入觀眾即場互動效果

《Baby Shark》音樂劇早前曾在新加坡及馬來西亞演出，反應熱烈，今次首度到訪香港站，同樣令香港大小粉絲期待，節目總監Smartstudy & EUGENE M透露現場會為大人小朋友提供數字互動效果，配上人氣兒歌，讓觀眾聞歌起舞。 Smartstudy & EUGENE M對於首次來港與粉絲見面表示很高興，希望大人小朋友在Pinkfong和Baby Shark的音樂劇中可以享受歡趣的時光。今次音樂劇將韓國「原汁原味」版本帶到香港，希望日後可特別為香港粉絲舉辦具本地化的主題音樂會。

《Baby Shark》音樂劇適合2歲或以上兒童入場觀看，各位爸爸媽媽不妨趁開騷前，與小朋友在家中重溫曲目及預告故事內容，讓小朋友入場時更投入更雀躍。 音樂劇講甚麼...... 《Baby Shark》音樂劇故事圍繞在遙遠的海洋，鯊魚家族和他們的海洋鄰居一起和平地生活，直到頑皮的小鯊魚消失！爸爸鯊魚立即打電話給Pinkfong尋找失踪的小鯊魚。為了讓Baby Shark安全地回到家中，Pinkfong和他的勇敢朋友們開始了冒險之旅。在前往遙遠的海洋之地的路上，Pinkfong和他的朋友們遇到了危險的情況。但魔法項鍊和他的魔法咒語讓Pinkfong有能力解決任何妨礙他的難題。 Hoi Poi，Pinkfong！

《Baby Shark》音樂劇經典曲目



· Baby shark

· Jungle Boogie

· The Lion

· Night Animals

· Good Morning Song

· Tyrannosaurus Rex

· The Penguin Dance

· Under the Sea

音樂劇適合2歲或以上之人士，場內更設有專門擺放BB車的區域。票價由HK$280起，每人每次限買5張；不論年齡，每張門票供一人進場。 Pinkfong Baby Shark Live Musical 日期：2019年4月20 – 21日 時間：10:30AM、2:00PM、5:30PM 地址：九龍灣國際展貿中心3樓匯星 演出時間：約70分鐘 (不設中場休息)

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