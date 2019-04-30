【小一面試】製作Portfolio不宜花巧　功能多於美觀非鬥厚鬥靚　

2020/21的直資及私立小學面試於5月陸續展開，不少家長已報名出席不同學校的小一入學簡介會，為了應付9月後密集的面試，很多家長提早做好準備，包括為孩子製作獨一無二的個人履歷（Portfolio），究竟在整個小一面試過程，Portfolio是否很重要？有哪幾間直資及私立會收？製作時又要注意什麼？我們找來升學專家梁永樂教家長製作Portfolio的貼士。

為了令Portfolio有更多開心的個人相片更家庭照，不少家長在假期就會不斷為孩子拍照，甚至有人會不停為孩子報名參加比賽或考取証書，務求令Portfolio有更多「見得人」的獎項，以增加被取錄的機會。

聖保羅男女中學附屬小學校長梁麗美。（攝影：羅君豪） 小學校長：履歷交太多會考慮扣分 過去曾有不少校長分享過學校收取Portfolio的要求，其中聖保羅男女中學附屬小學校長梁麗美更表示：「Portfolio非必要物件，家長不需要花太多心機去製作Portfolio，同小朋友去吓圖書館，陪吓小朋友更好。」 救恩學校林克忠林校長在接受記者訪問時更指，建議小朋友的Portfolio應該設定在2版內，不宜太多，更笑言：「如果交得太多會考慮扣分。」 履歷表非鬥多鬥靚 升學專家梁永樂指，相信不少家長都在煩惱怎樣製作子女小一Portfolio，他說：「綜合校長們的意見，世上根本沒有完美的履歷表，只有合適的履歷表，不是鬥多、鬥厚、鬥靚，因為學校最需要從履歷表得知的，只是孩子的資料，過度包裝或反而模糊焦點。」

他指履歷表的原意是孩子填寫報名表格時，覺得表格不夠表達孩子的「成就」，所以補充資料說明，「後來的演變是『你寫5頁、我寫10 頁，要贏你；你只有文字，我有照片，要贏你……』。發展至今，就連學校都感厭倦，幾千家長每人厚厚一本，堆滿整個校長室，想看也看不了。」

梁永樂指多數學校已訂下履歷表規定，例如： 每份不超過5、10 頁，釘裝必須簡單，一般只接受A4 尺寸紙張，他更提醒家長在準備前，應清楚心儀學校的規定，因為有不少學校已寫明「超過X頁，一律不予審批」等，以免令校長、教師帶來沉重工作壓力。

著重「功能」多於美觀 他指有校長曾說笑指出，最欣賞履歷表是字體很大的設計。「曾有家長礙於學校限制履歷表的頁數，將原本10 頁的內容縮小至4 頁，結果每隻字、每張照片，要靠放大鏡才看到，『搵鬼有心機睇』。」 去年英華小學校長林浣心在小一入學簡介會時強調不要為孩子報十萬九千個興趣班，再將證書縮印在一張A4紙上，她說：「我好驚訝，一個4歲人仔考咁多cert做咩？你show這些證書給我看有咩用？我都見到真人不用看這些，我唔睇，可以慳返時間做給另一間學校。多親子時間，小朋友的品格永遠是最重要，興趣班唔會教到小朋友叫早晨，是看到家長叫早晨他們就會做。」。 梁永樂指一般情況下校長老師閱讀履歷表，著重「功能」多於美觀，所以基本整潔、清晰已足夠，「內容可以加入孩子的基本資料，包括家長背景（如教育程度、職業等）、孩子的課餘興趣及嗜好，長處、優點等，還有各類獎狀、傑出表現證明推薦信，此外就是家長選擇該學校的原因，及對教育孩子的期望等等，其他「廢話」實在不宜長篇大論。。」

梁永樂分享他為女兒製作的Portfolio：

升學專家梁永樂。（受訪者提供） 他說坊間有不少設計公司有為家長製作個人履歷表，創造無限商機，家長也樂於掏腰包，「為了孩子可謂不惜工本。不過，校長、老師收到坊間製作的履歷表時的反應都是「做乜本本都一樣？」，根本不會因為製作精美而特別加分。」 他強調時而世易加上過度競爭下，履歷表只屬基本，孩子面試表現才是關鍵。

製作Portfolio注意事項：

-先了解學校要求，頁數過多校方會拒絕接受

-字體不宜過細，令人難以閱讀

-文字及相片整潔、清晰，過度包裝反而令焦點模糊

部分直資及私立小學收取Portfolio的要求：

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