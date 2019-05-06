【SOGO thankful week 2019】母親節禮物　必搶蒸焗爐Dyson吸塵機

一年兩次的崇光百貨（SOGO）感謝周年慶在本周五（10日）開始，於19日完結，由於當中有不少屬限量的減價貨，在減價首日都會吸引不少人一早在百貨公司門外排隊，希望第一時間衝入店內搶平貨。今次的減價貨品除了有女士最愛、低至4折的鑄鐵鍋外，更有低至67折的Dyson V7吸塵機、低至3折的蒸焗爐，以及多款超值家電及嬰幼兒用品，一於趁周末出動去掃平貨！