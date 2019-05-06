【SOGO thankful week 2019】母親節禮物　必搶蒸焗爐Dyson吸塵機

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一年兩次的崇光百貨（SOGO）感謝周年慶在本周五（10日）開始，於19日完結，由於當中有不少屬限量的減價貨，在減價首日都會吸引不少人一早在百貨公司門外排隊，希望第一時間衝入店內搶平貨。今次的減價貨品除了有女士最愛、低至4折的鑄鐵鍋外，更有低至67折的Dyson V7吸塵機、低至3折的蒸焗爐，以及多款超值家電及嬰幼兒用品，一於趁周末出動去掃平貨！

抵買廚具推介：

Le Creuset Sugar Blue 琺瑯鑄鐡深炒鍋 22厘米（黑色琺瑯內鍋）

原價；$2,988

減價：$980

*限量100個
*只限5月11日銅鑼灣店Daily Special

staub一套兩件包括24cm圓形燉鍋3.8L及24cm雙耳鍋鍋具套裝

原價：$7,098
減價：$2,888


staub 20cm圓形燉鍋（限量200個）

原價：$2,799
減價：$988

其他減價廚具：

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+14
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抵買家電推介：

Dyson V7 Fluffy+吸塵機（限量100部）

原價$3,980
減價：$2,680

*只限5月10日銅鑼灣店Daily Highlights

Dyson 座地式二合一風扇空氣清新機（限量100部）

原價：$5,480
減價：$3,780

Karcher多功能蒸氣消毒清洗機（限量20部）

原價：$3,880
減價：$2,888

其他減價家電：

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抵買嬰幼兒用品推介：

Mustela髮膚沐浴啫喱500ml 2支＋200ml 2支

原價：$494
減價：$288

Transformer及My little Pony閃燈波鞋

原價：$399
減價：$228

Combi 嬰兒手推車（送餐具套裝）

原價：$4,899
減價：$4,158

*以上只限5月11日銅鑼灣店Daily Highlights

其他減價嬰幼兒用品：

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+3
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抵買旅行用品：

Samsonie Englewood 20"+25"+28"行李箱套裝

原價：$7,888
減價：$3,588

其他減價旅行用品：

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