【兒童健康】手機及WiFi輻射對嬰孩的影響│Sci Papa

有網友inbox科豆，問科豆有關WiFi對嬰孩的影響，還有手機與WiFi的輻射是否有強弱分別。由於事情複雜，但又要講明白，於是筆者決定從頭說起⋯⋯

先說說有關輻射嘅基本知識。輻射的類型有兩種，包括較高能量的游離輻射（例如X-Ray及太陽光）和較低能量的非游離輻射（例如手機及WIFI）。

能量較低的輻射是否對人體有害？ 根據美國兒科學院所指，手機用的是低能量的非游離輻射，當你撥打電話，發短信或使用數據時，你的手機會與手機信號塔發出及接收射頻波。至今已有不少關於手機會否致癌的研究，但結果並不一致。而近期比較注目的一個美國國家衛生研究院大鼠實驗則發現，手機射頻會增加大鼠的患癌風險。



如果新聞只報導這些，大家必然又感到恐慌。但學院其實同時指出這個研究有些局限性，例如大鼠在實驗中是暴露於遠遠大過普通人手持手機的時間（每週7天，每天9小時，持續2年）等等，以致科學界還不能得出一個較確定的結論，這些能量較低的輻射是否對人體有害。 學院認為需要更多關於手機輻射如何長期影響兒童健康的研究，才可以得出結論。但建議家長，不要把手機當玩具，讓嬰兒和幼兒玩耍。學院亦就手機輻射給予一些安全使用提示，筆者在此節錄了幾點：

1. 盡可能使用短訊，只在有必要時才傾電話，嘗試減少傾談時間及保持手機與頭部的距離，例如使用揚聲器或免提裝置等。 2. 避免將手機放在口袋，或其他貼身的衣物上。 3. 如果你打算在電子設備上觀看電影的話，請先下載，然後在觀看時切換到飛行模式，以避免不必要的輻射。 4. 留意你的信號強度，避免在汽車，電梯，火車和公共汽車上撥打電話，因為手機在這些地方的信號特別弱，因此輻射量亦越大。

以上的資訊來自 Healthychildren.org。

再跟大家看看英國癌症研究中心的建議。英國癌症研究中心指出在2011年，國際癌症研究機構（IARC）基於不同研究的結果而把手機歸類為「可能導致癌症的原因」（2B組）。雖有一些研究發現使用手機與某些類型的腦癌有聯繫，但最大規模的研究卻未能證實這一點。於是，科學界還是認為沒有足夠的證據，就手機使用與患癌風險是否有關連，得出明確的結論。 另外，科學家亦還未能找到手機導致癌症的機理，去支持手機使用會致癌的這個說法。由於手機的發射和接收的射頻電磁輻射很弱，是沒有足夠的能量導致DNA損壞的，故此也不應該會直接導致癌症。

那麼WiFi呢？

至於WiFi，英國癌症研究中心則指出現在沒有證據支持WiFi可能導致癌症。雖然不斷有媒體報導WiFi可能會導致癌症，但這些報導並沒有實質證據支持。與手機一樣，WiFi使用無線電波發送信息，但WiFi產生的無線電波頻率亦非常低。因WiFi的研究較少，故筆者認為，我們亦可參考使用手機的的報告來作考慮。

對於減少接觸這些輻射，中心使用了英國國家衛生服務機構（NHS）建議的連結，當中幾點與美國兒科學院十分相似，只有其中一點是比較特別：在購買手機之前，我們可考慮一下手機的特定吸收率（SAR），這就是無線電波能量被身體吸收的程度，而在英國，手機零售商有責任在購買之前向你提供此信息；例如Apple流動裝置的SAR，亦有在Apple的網站列明。

（以上的資訊來自英國癌症研究中心）

除了以上的兩個機構外，筆者還參考了其他大型的衛生組織的資料，也差不多是相同的結論：沒足夠證據證實手機或WiFi會致癌，但我們還是可以在日常生活中減少接觸這些低能量的輻射。

其他筆者有參考的資料及筆者認為大家需要知道的事：

國家環境衛生科學研究所再重申，距離十分影響輻射的強弱。與發放輻射的物品距離越遠，受影響的機會越低。所以一部經常放在耳邊的手機，和一部距離較遠的WiFi Router，相對來說，都有不同的輻射量。

世界衛生組織認為大家不用太擔心手機等會發出的低能量輻射，亦指出低能量輻射對小孩健康影響的研究實在不足，父母可以根據美國兒科學院的建議，減少小孩對低能量輻射的接觸。

美國癌症協會指出有不少研究考查家中的磁場低頻輻射與兒童白血病之間可能存在的聯繫，結果亦並不一致。 但當把這些研究的結果結合起來後，發現暴露水平最高的兒童患白血病的風險略有增加。

筆者認為現在還沒有足夠證據顯示這些低能量的非游離輻射會對人體有害，尤其是直接及短期的影響，但對於長期暴露於低能量非游離輻射或這些輻射對小孩的影響卻仍有很多不清晰的地方，再加上在現代，我們不少有幾部手機、平板電腦及其他會發出這些低能量輻射的物件放在身邊，這些不確定因素，使科學界亦不能一口咬定手機的輻射並沒有壞影響。

事實上，這些低能量非游離輻射對兒童的影響，實在是研究不足。美國兒科學院指出美國聯邦通信委員會（FCC）決定限制手機在美國的輻射釋放量為1.6 W / Kg；可是，這限制自1996年以來，一直沒有被修改，而由1996年至今，科技的變化卻是十分之大。

作者簡介：Sci Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

作者Facebook專頁：Scientific Papa

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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