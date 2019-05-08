【兒童視力問題】基層家庭學童7成機會患近視　碌架床為近視元兇

基層學童視力健康調查報告暨「同心護童眼」計劃啟動儀式今日完滿結束，會上公布了是次調查報告帶岀的驚人數字，發現家長對控制兒童近視意識不足，而且基層小朋友更易因爲居住環境惡劣而大機率患上近視。
攝影：李紫銘
居住環境影響大於電子設備
香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒博士表示，這次調查以問卷形式訪問了416位有6至15歲小朋友的家長，以及把家長分成高、中、低收入群組作分析。
根據視光師建議，家長應每年帶小朋友最少進行兩次全面眼睛檢查，而有9成基層家庭未達標。更嚴重的是，低收入群子女有約70%機會患近視，即使生活條件更好的高收入群亦不是好很多，亦有約60%機會患近視。
（吳鍾坤攝）
造成基層小朋友視力較易岀現問題的成因乃居住環境，有約40%基層小朋友無固定桌椅去學習，約35%小朋友的學習環境是欠缺光線。鄺補充：「很多家長經常會以為小朋友常看電視、手機才是主因，但居住環境的影響在是次調查可見，比電子設備高岀2成！」
碌架床為基層視力殺手？
基督教香港信義會社會服務部助理總幹事（機構發展）林兆秀先生會上分享，基層家庭很多時小朋友以碌架床上層睡覺，下層用作學習空間，光線自然不足，更不用說坐姿距離；其次無論是劏房也好，一些中轉房屋也好，窗戶較少，即使有也可能掛滿要晾曬的衣物，造成調查顯示的結果。
9歲的安安兩隻眼分別有200及250度近視。
一年間近視由零度 增加到250度
目前9歲的安安年紀輕輕已是四眼一族，安安憶述小一當年:「跟媽媽說我抄不到家課冊，但因為我經常騙媽媽，所以她不信我。」而安媽媽認為他一直視力良好，亦沒有帶兒子進行視力檢查，直至他小一經學校眼科保健，發現一隻眼有200度近視，另一隻則有250度。
視光師6個建議
上述個案安安由無事到一年時間左右便可能去到250度，是因為小朋友在6至12歲的發展特快，亦因此6至12歲是控制近視增長的黃金時期，但居住環境很難一時之間改善，對此註冊視光師鄧子誠先生有以下建議：
1. 多户外活動
不要長期留在窄小的空間，去户外環境望望不同距離。
2.留意閱讀距離
和書本最少保持30cm閱讀距離。
3.充足光線
太暗要考慮添配照明設備。
4.定期檢查
小朋友4歲起要定期進行視力檢查，所指的檢查不是一般眼鏡店舖的檢查度數，這種檢查只是檢查「度數」非「視力」，小朋友弱視、斜視等問題是不包括的。建議4至6歲每年一次，6至12歲每半年一次。
5.多觀察
很多家長都是去到小朋友告知看不到黑板，看不到書本才發現，家長可留意更多小朋友日常表現，有時小朋友成績急跌也可能是和視力有關，家長平日可指遠處事物考考小朋友看不看到。
6.可控制近視
坊間目前有入侵式的滴眼藥水、隱形眼鏡，以及非入侵式的鏡片可控制近視加深速度，但哪一個方法最適合就要諮詢視光師意見，因為成效各異，療程收費也不盡相同。