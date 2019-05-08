【兒童視力問題】基層家庭學童7成機會患近視　碌架床為近視元兇

基層學童視力健康調查報告暨「同心護童眼」計劃啟動儀式今日完滿結束，會上公布了是次調查報告帶岀的驚人數字，發現家長對控制兒童近視意識不足，而且基層小朋友更易因爲居住環境惡劣而大機率患上近視。 攝影：李紫銘

居住環境影響大於電子設備

香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒博士表示，這次調查以問卷形式訪問了416位有6至15歲小朋友的家長，以及把家長分成高、中、低收入群組作分析。

根據視光師建議，家長應每年帶小朋友最少進行兩次全面眼睛檢查，而有9成基層家庭未達標。更嚴重的是，低收入群子女有約70%機會患近視，即使生活條件更好的高收入群亦不是好很多，亦有約60%機會患近視。

（吳鍾坤攝） 造成基層小朋友視力較易岀現問題的成因乃居住環境，有約40%基層小朋友無固定桌椅去學習，約35%小朋友的學習環境是欠缺光線。鄺補充：「很多家長經常會以為小朋友常看電視、手機才是主因，但居住環境的影響在是次調查可見，比電子設備高岀2成！」 碌架床為基層視力殺手？ 基督教香港信義會社會服務部助理總幹事（機構發展）林兆秀先生會上分享，基層家庭很多時小朋友以碌架床上層睡覺，下層用作學習空間，光線自然不足，更不用說坐姿距離；其次無論是劏房也好，一些中轉房屋也好，窗戶較少，即使有也可能掛滿要晾曬的衣物，造成調查顯示的結果。

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9歲的安安兩隻眼分別有200及250度近視。 一年間近視由零度 增加到250度

目前9歲的安安年紀輕輕已是四眼一族，安安憶述小一當年:「跟媽媽說我抄不到家課冊，但因為我經常騙媽媽，所以她不信我。」而安媽媽認為他一直視力良好，亦沒有帶兒子進行視力檢查，直至他小一經學校眼科保健，發現一隻眼有200度近視，另一隻則有250度。