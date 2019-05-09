【哈根大B】梅根王妃為何堅持「居家生產」？原來有這些好處……

英國梅根王妃在順利完成生產，不同於一般傳統王室，梅根王妃曾希望在家生下寶寶（據悉最終還是到了The Portland Hospital生產），香港的媽媽們，知道什麼是「居家生產」嗎？ 溫柔生產或順勢生產，指的是一種強調產婦自主性、選擇減少醫療手段介入的生產方式，而所謂「居家生產」，指的則是在家中或助產所中，透過助產士的協助，完成順勢生產的過程。

哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）順利誕下兒子阿奇・哈里森・蒙巴頓—溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）​（點圖瀏覽）↓↓↓

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在傳統的生產經驗中，一旦規律宮縮發生，產婦會轉移至醫院待產，由醫護人員監測生產進程與胎兒安全，從待產到生產之間，醫護人員為了管控風險，可能會時刻為孕媽咪裝置都卜勒胎心儀、施打點滴、手腕留針、為產婦剃陰毛、浣腸或建議是否接受催生、施打無痛等醫療措施。在醫師的建議下，產婦通常較少考慮自主權，多半希望交由醫師判斷與決定，此為醫院生產與居家生產中最大的差異。



而順勢生產的過程，從待產到生產，助產士的角色是陪伴與協助。待產時，在熟悉的環境中，助產士透過骨盆按壓、按摩撫觸或任何方式，協助產婦進行物理減痛，陪伴的整個過程中，同時教育產婦如何辨認身體感覺、確認產程進度等；生產時，則引導採取最適合母胎完成分娩的呼吸與用力方式、協助媽咪以最自在的姿勢完成分娩等（如：站立、深蹲或跪趴）。



其實無論在醫院生產或是在家中、助產所生產，只要母子均安、感受愉快，都是美好地迎接新生命經驗，但隨著女性對身體自主權的意識提高，生產於是有了回歸原始的新選擇，在醫療資源尚未普及前，在家中生產是稀鬆平常的事情，往昔的產婆在今日化身為助產士，更大大提升了居家生產的安全性。



一旦孕媽咪決定選擇順勢生產後，除了提供每次產檢的結果讓助產師瞭解之外，助產士也會運用所學，掌握孕媽咪的妊娠狀況、給予建議，並授予產前課程，幫助孕媽咪在分娩前做足身心的準備。

哈里梅根將阿奇引見給英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。（sussexroyal IG圖片）

每位助產士使用的產前評估方式不同，目前國際間較常使用「古德溫產前胎兒危險評估計分法」，屬於比較嚴格的評估方式，前胎剖腹、曾經歷腹部手術、體重過輕、生產間隔少於2年等，都會增加評估的風險分數。至於胎位不正，每位助產士可接受的狀況不同，孕媽咪產前須與助產士有較多的溝通。



決定居家生產時，助產士會將所有可能的風險全部告知，同時提供後送醫院的相關資訊，例如：情況不危急，但仍需醫療協助，可能以產婦預先安排能夠繼續採順勢生產的醫療院所為優先，但若情況緊急，則會撥打緊急電話，並以產婦家附近的大醫院優先後送等，居家生產其中最大的風險，即為危急狀況時，運送過程可能耽擱的時間。



一旦決定進行居家生產，孕媽咪除了在身心上必須有所準備之外，另一半與家人的支持也很重要，其次才是環境與物品（包含：生產計畫書）的準備。



另一半與家人的支持，通常能給產婦較大的安心感，如果另一半或家人反對，則建議彼此間可以有更多的溝通與理解，或是尋求折衷的方式，例如：一樣於醫院生產，但選擇支持溫柔生產的醫師，並與醫師討論減少醫療措施介入的流程等。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】英國梅根王妃選擇「居家生產」，舒緩孕期與生產壓力新選擇】