【孩子濕疹】 濕疹成因不一　英美機構建議如何處理？｜Sci Papa

有兩位朋友看過科豆的WiFi長文後，問科豆可不可以找有關小孩濕疹的資訊，然後總結一些資料，當然可以啦！內容包括了：濕疹的基本知識、英國國家服務機構資訊、美國梅奧診所資訊、美國兒科學院資訊和筆者看法。

關於濕疹的基本知識

1、濕疹會導致皮膚發炎。

2、皮膚會變得非常癢。

3、抓痕往往會使濕疹惡化，但由於皮膚會十分癢，所以患者亦很難停止抓痕。

4、濕疹是不會傳染的。

5、常見的濕疹醫學名稱是異位性皮膚炎或異位性濕疹。

關於濕疹的誘因

1、許多事情都可能引發濕疹。

2、導致一個孩子的濕疹發作的誘因，可能不會導致另一個孩子的濕疹發作。

3、隨着孩子長大，濕疹誘因有可能改變。

《英國國家衛生服務機構有關濕疹的資訊》

異位性濕疹（Atopic Eczema）是最常見的一種濕疹，會導致皮膚痕癢、發紅、乾燥、疼痛、甚至龜裂。異位性濕疹較常發生在兒童時期，通常在一歲前就出現，雖然較不常見，但也可能成年後才首次出現濕疹病徵。異位性濕疹通常是一種長期的慢性病症，雖然隨着年齡的增長，病情有機會顯着改善，甚至完全消失。

患有異位性濕疹的人，病情通常時好時壞。（資料圖片） 異位性濕疹的症狀 有些人只有一小塊乾燥的皮膚，有些人則可能會全身發出泛紫紅色的皮膚炎症。它可以影響身體的任何部位，但較常見是在手部、肘部內側、膝蓋背部、兒童的面部和頭皮。 而患有異位性濕疹的人，病情通常時好時壞。在較嚴重的情況下，異位性濕疹可引致全身皮膚發紅、發炎及持續痕癢。這些症狀會影響患者的睡眠，抓痕亦有機會使皮膚出血，導致細菌或病毒感染。在病情好轉後，受濕疹影響的皮膚區域也可能暫時變暗或變淺，這通常不是疤痕亦不是類固醇的副作用，而是之前炎症的痕跡，多數會慢慢復原，變回正常皮膚的顏色。

異位性濕疹的病因

異位性濕疹的病因也可以因人而異，比較常見的，是因為對某些致敏源過敏的原因。濕疹可以是來自家族遺傳，父母其中一人或雙方都有濕疹的話，子女有濕疹的風險亦會增加。而患有濕疹的人也有較大機會同時有其他過敏症狀，例如哮喘和花粉症等。可是，異位性濕疹並沒有傳染性，因此不會通過密切接觸而傳播。

雖然，濕疹看似是一種病，但不同的人有不同的過敏誘因來引發濕疹症狀。常見觸發濕疹的物品：

1、刺激物：如肥皂、鹼液和洗髮水等等。

2、環境因素或環境中的致敏源：如寒冷和乾燥的天氣、潮濕天、多塵的環境，以及其他東西如塵蟎、寵物毛、花粉和黴菌。

3、食物：例如牛奶、雞蛋、花生、大豆或小麥。

4、衣物：如羊毛和合成纖維等等。

5、荷爾蒙的變化：女性可能會發現她們的症狀在她們的月經前或懷孕期間變得較嚴重。

6、皮膚受細菌或病毒感染。

有些患者也可以因壓力大、出汗後、太熱或太冷時，症狀就會變得更嚴重。

雖然牛奶有益，但卻是其中一項常見的觸發濕疹食物。（資料圖片）

異位性濕疹的治療

目前尚無可治癒異位性濕疹的方法，但因為嚴重的濕疹會影響了日常生活，使患者承受着身體和精神上的困擾，所以衍生出一些幫助緩解症狀的治療。

可用於控制濕疹症狀的方法包括：

加強自我護理，如減少重複抓痕刮傷，潤膚保濕護理及使用外用皮質類固醇來減少濕疹發作時皮膚的腫脹，發紅和痕癢等等。

食物過敏是濕疹的誘發原因，但由於可能致敏的食物亦很多，要找出致敏的原因，患者可以透過食物日記，確定特定的食物是否會使症狀惡化。

以上資訊節錄自英國衛生服務機構的網站。’

英國衛生服務機構由英國政府的衛生和社會關懷部門（DHSC）資助，網站上的內容及數據均由英格蘭的NHS負責提供，是英國最大的健康網站，每月到訪量超過4300萬。

孩子忍耐力較低，容易因傷口痕癢而用手抓。（gettyimage/視覺中國）

美國梅奧診所的濕疹資訊與NHS近似，但他的預防方法比較全面。

美國梅奧診所提供皮膚炎的預防方法

1、每天至少滋潤肌膚兩次，並要選擇適合你嬰兒的乳霜、軟膏和乳液。

2、嘗試找出並避免使病情惡化的誘因，例如汗液、壓力、肥胖、肥皂、灰塵和花粉。兒童可能會因吃某些食物而發作，包括雞蛋、牛奶、大豆和小麥；父母應與醫生討論如何找出潛在的濕疹誘因。

3、減少洗澡或淋浴的時間至10到15分鐘，嘗試使用溫水而不是熱水。

4、洗漂白水浴。美國皮膚學院建議考慮使用漂白水浴來幫助預防皮膚炎發作。梅奧診所認為稀釋漂白水浴可減少皮膚上的細菌和相關的感染；將二分之一杯（即118毫升）家用漂白劑（不是濃縮漂白劑）加入裝有溫水的40加侖（151升）浴缸中。筆者必須提醒大家，漂白水始終有刺激性，而梅奧診所提出的是基於美國標準尺寸的浴缸，這點必須要小心運用。而浸浴時，僅只浸泡頸部以下或受影響的皮膚區域約10分鐘；不要浸泡頭部，並每週不要浸泡超過兩次的漂白水浴。

5、只使用溫和的肥皂。除臭肥皂和抗菌肥皂可能會去除更多皮膚上的天然油脂，並使皮膚變得更乾燥。

6、沐浴後，用柔軟的毛巾輕輕擦乾皮膚，在皮膚仍濕時就塗抹保濕霜。

以上的資訊節錄自美國梅奧診所網站。

梅奧診所是一家位於明尼蘇達州羅切斯特市的非牟利學術醫療中心，專注於綜合臨床實踐，教育和研究。梅奧診所在2018年至2019年美國新聞與世界報導最佳醫院榮譽榜上排名美國第一，並保持在這個位置超過27年。梅奧診所已連續十四年被《財富雜誌》評選為「100家最適合工作的公司」，並且保持這排名至2017年。

美國梅奧診所建議，選擇孩子適合的產品，每天至少幫孩子搽兩次以上。（VCG）

美國兒科學院支持的網站亦有相似資訊，但有提到一點：

提醒你的孩子不要抓痕時刮傷皮膚，孩子可能越抓痕越癢，而抓傷後反會導致濕疹惡化及細菌感染。要是孩子自控能力不足，父母可保持孩子的指甲短而平滑，並在孩子痕癢時分散他的注意力。

以上資訊節錄自美國兒科學院支持的網站。

美國兒科學會是世界上最大的兒科內容出版商，而HealthyChildren.org是兒科學會使命的延伸，旨在為父母提供最值得信賴的兒童健康資訊。

要是孩子自控能力不足，父母可保持孩子的指甲短而平滑，並在孩子痕癢時分散他的注意力。（gettyimage/視覺中國）

筆者看法

大部分濕疹的表徵其實都很相似，但誘因卻是不一樣，而暫時亦並沒有一個可以令患者治癒的方法，所以發作時的所謂「治療」，只能以減輕病情及提高患者生活質素為目標。

所以預防濕疹發作，也許是一眾有濕疹的成人或小朋友父母的「End Game」，但要找出自己小孩的濕疹誘因又談何容易？坊間有不少人想把濕疹的元兇歸咎於某一種或某類型的食物，筆者認為這並沒有足夠證據的；那些人可能只是在分享自己的經驗；開始禁吃些什麼時，小孩子的濕疹就好了。這些經驗分享，並非全無用處，因為有少數人可能也有相同致敏源，但更多的是左聽聽右聽聽，「乜都試下」，但一時有用一時沒用。最後，有些小朋友會痊癒，有些就會持續至長大。

痊癒的小孩，也並不一定是父母做了些特別事，請不要忘記，有部分濕疹會隨着小朋友長大而消失；這亦是為什麼跟着別人成功個案的分享去做，都不一定有效的原因。

筆者認為NHS所提到的食物或生活日記，應該對某些有濕疹的小孩的父母有幫助。雖然濕疹的誘因眾多，但食物過敏亦是較常見的一個誘因。但一個小朋友亦可以有多於一個致敏元兇，所以這些日記，正正可以讓父母記錄下有什麼食物，會令小孩的濕疹發作或惡化，找出致敏元兇後，當然就可以減少或減輕小孩的病情了。（謹記，要是濕疹的誘因是並不是食物過敏，食物日誌就沒有用了。）

筆者找了兩個可讓父母用來記錄低小孩食物日誌的工具，大家不妨參考一下。

The Eczea Detox Diary

Food and Symptom Journal

作者簡介：Sci Papa

Facebook專頁：Scientific Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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