【小一叩門攻略】統一派位前必要知　專家分享叩門貼士增勝算

「叩門」是指統一派位結果公布後，家長未能獲派心儀學校便可向心儀學校申請後補位。獲派心儀的學校固然開心，但若派位不理想的隨即會展開「叩門」行動，到心儀的官津小學遞交叩門信及portfolio等候接見通知。由於每間小學的叩門程序、日期和安排均有所不同， 2019年度小一統一派位結果將於6月1日公布，尚有半個月時間，家長可趁放榜前到學校網頁瀏覽，確保取得最新及準確的信息，我們請來兒童發展及升學專家Ken Sir為家長講解小一叩門攻略，讓家長可以做足準備，增加勝算。

按教育局預計2019/20學年小一適齡學童人數估計約28,750，較去年2018/2019同期估計的34,000人減少逾5千人，但根據2019 年度統一派位各小一學校網選校名冊顯示，一些深受家長追棒的熱門小學今年統一派位學額數字不跌反升，即反映家長仍然進取。而2018小一統一派位將獲派首三志願的學童有69.9%，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為82.9%。

Ken Sir相信屆時會有不少家長替子女進行叩門。他提醒家長若派位結果不理想，也要根據教育局的資料及程序，到所派學校完成註冊。「就算之後成功叩門，家長只需去已註冊的學校取回註冊證，然後再去新的學校註冊就可以，所以放榜後的程序必須要做足。另外，家長可趁還有半個月時間，為子女做好叩門準備。」