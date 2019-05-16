【一田大減價2019】下周一連5日開鑼　即睇周五限定商品掃貨攻略

一田大減價又到了！即將於下周四（23日）開始，一連5日推出減價商品。今次購物優惠日共有11間分店和8個特別展場同時參與。是次減價日新增3大尋寶區：「一折震撼區」、「$99筍貨區」和「3折起電視區」，當中不乏名牌廚具和嬰幼兒產品讓大家盡情掃貨。

一田CEO黃思麗。 一田eShop減價日已於上周完結，一田CEO黃思麗指部分卡通精品在推出後10分鐘已售罄。搶貨戰場於下周移至一田11間分店和8個展銷場。昨日（15日）率先向傳媒展出部分減價商品。

TOSHIBA鐵板萬用鍋 原價：998元 特價：99元 分店：荃灣

BOSCH直髮器 原價：490元 特價：49元 分店：沙田、大埔、荃灣 （每店限售2件）

TWIN Nova 24cm雙耳煎炒鍋 原價：1699元 特價：199元 分店：沙田、大埔、荃灣、將軍澳、葵芳 （每店限售50套）

小飛象28"四輪拉桿喼（雙層防盜拉鏈）送收納袋套裝乙套 原價：2370元 特價：899元 分店：沙田、大埔、荃灣、旺角、元朗 （每店限售100個） 布甸狗29"四輪拉桿喼及頸枕套裝 原價：2499元 特價：899元 分店：沙田、大埔、荃灣、旺角、元朗 （每店限售100個） 反斗奇兵28"四輪拉桿喼（雙層防盜拉鏈）送收納袋套裝乙套 原價：2370元 特價：899元 分店：沙田、大埔、荃灣、旺角、元朗 （每店限售100個）

其他特惠產品：

+ 12 + 11 + 10

低至一折的筍貨必定成為必搶項目，但留意幾乎全部一折商品僅在下周五（24日）於指定分店限量發售。各位必先做足功課，才能購到心水筍貨。

「一折震撼區」：

+ 20 + 19 + 18

而99元的商品有嬰幼泳裝、沙灘用品，讓孩子們為盛夏做足準備。另外，也有美妝用品、面膜、護膚品等，一律99元。

「$99筍貨區」：

+ 12 + 11 + 10

媽媽至愛的超市食品和廚具，當然也是減價之列。48折罐頭鮑魚6隻裝、33.9元享受法國原隻燒春雞、58元越南原隻虎蝦（500克）等等，同場亦有最新日韓台美食。

多款名牌實用廚具大特賣，高速鍋、懸浮鑊、陶瓷鍋低至17折，1000元以下款式達22款，是主婦入手好時機。

精選貨品：