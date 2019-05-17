【育茶手記】點解要生兩個？兄弟姊妹才懂的事│90後在職茶Cha媽

好多人都會問我「你生兩個是為了什麼？」、「為了防老？」、「怕哥哥太悶？」 養兒防老在這一代好像並不適用，可以養得起自己、有家庭、實現到自己的夢想，才是作為父母最想子女做得到的事。 【編按：作者為90後在職茶Cha媽】

為什麼生兩個？因為我很想他們將來有人互相扶持，有困難的時候，就算父母都不在，我很希望他們可以有親人依靠、幫助。

我本身有兩個妹妹，小時候媽媽就教我們要互相幫助，以前並不明白，總覺得妹妹們是「爭寵」對象，分薄了父母的愛。漸漸長大後，遇到任何「家事」，有兩個妹妹可以一起想辦法、一起解決，那種感覺很安心。有心事的時候，她們都是我的分享對象；當初拍拖的時候，第一時間告知的都是我的妹妹。 茶爸是獨生子，他透露自己從小多數自己一個人玩，他不懂兄弟姊妹的意義。但他看著茶兄妹，他看到了這份愛......

每次看到茶兄妹的交流，我明白到當年我父母的感覺，就好像我媽媽看著我們小時候一樣。

沒錯，兄弟姊妹之間縱然會有吵架、打架，但當中並不缺乏互相扶持，幫助，禮讓，甚至學習。

在外，有人弄到妹妹，茶茶會幫妹妹出頭，會保護妹妹；在家，哥哥哭了，妹妹想安慰哥哥，她會拿紙巾給哥哥，甚至幫他擦眼淚，叫他「唔好喊啦！」哥哥得到稱讚，妹妹會為哥哥歡呼；哥哥被爸爸搶玩具，妹妹會出頭幫哥哥拿回來。妹妹能唱出一首歌，甚至做到某樣事情，哥哥會替妹妹感到開心、興奮。

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雖然偶爾都會因為小事而說出「唔鍾意妹妹」、「唔鍾意哥哥」，但很快又會「糖黐豆」般相處。

這一切一切看似簡單的事，我看到兄妹情，這是朋友給予不了，也是父母給予不了，這只是屬於他們兩個的情。

90後在職茶Cha媽

90後不再年少無知，育有茶哥和Cha妹的90後在職茶Cha媽希望透過文字、照片記錄兄妹日常生活軼事，分享育兒成功失敗事。