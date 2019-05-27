【親子健康】老火豬骨湯可以補鈣？營養師教你點煲湯最有營養

步入夏季，水份的補充相當重要！而湯水的確是一個比汽水、果汁更好的選擇，因此不少媽媽都會時常「煲湯」給小朋友，而且用的盡是一些高級食材，感覺煲出來的湯水更具營養價值！因此我們今日就從營養角度出發，折解湯水應該「點煲點飲」。

小朋友不食菜 飲菜湯可取代？

註冊營養師羅嘉敏（Carmen）提醒各位家長，不少小朋友都不喜歡食菜，於是有家長會以菜湯去彌補，不過蔬菜中最重要的纖維並非水溶性，想要涉取到仍然是要食下已經成為「湯渣」的蔬菜才有用，因此用菜湯去彌補少食菜的習慣是行不通的！

普通的菜湯行不通，Carmen建議可以把蔬菜打碎再製成湯亦是可行方法，這樣小朋友便會不知不覺中把蔬菜吞下。

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以形補形真有其事？

最常見的老火湯來說，豬骨湯一定榜上有名，皆因我們相信「以形補形」一說，飲豬骨湯補鈣對小朋友骨骼成長有益等等。Carmen以數字來告訴大家，以形補形是不存在的！以一碗豬骨湯來說，最多只有5毫克的鈣，以另一樣鈣含量豐富的牛奶作對比就可以馬上看到分別。一杯牛奶，大約含300毫克鈣，單以鈣成份計算，我們要飲60碗豬骨湯才接近一杯牛奶，還未計算豬骨湯含有脂肪等成分不宜飲用太多。Carmen補充，除非把骨頭食掉，但沒有人會這樣做，豬骨滲入湯水的營養不多，所以從營養角度看，老火湯並不是大家想像中有「益」。

維他命D、C遭破壞 反而影響健康

煲超過一小時或以上的湯一般來說才叫「老火湯」，Carmen指如果材料含有肉類、內臟等，會出現一種名為嘌呤（purine）的物質，進食後經新陳代謝後會形成尿酸，當血液中尿酸過高，尿酸鹽會積聚在關節影響小朋友和家居長者健康。除此之外，煲湯會破壞一些如維他命Ｄ、Ｃ等維生素，而且絕大部分營養成分都仍在「湯渣」中，單飲湯水的最大成效可能只是補充水分。Carmen建議，如果從保存食物養分為考慮的話，清蒸和快炒的效果則最好。

Carmen亦推薦了數個的滾湯（一小時以內），都是一些用料簡單而且煲湯後食材易入口，營養豐富的例子：

1.番茄豆腐豬肉碎蛋花湯

2.紫菜豆腐肉片湯

3.蕃茄薯仔洋蔥腰果湯

4.冬瓜瘦肉薏米湯

5.秋葵豆腐蛋花湯

6.勝瓜豆腐肉片湯

7.木瓜魚湯

8.鮮淮山杞子魚湯