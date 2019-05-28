【選校補習班】啟思小學附屬幼稚園　九龍塘區熱門一條龍

位於九龍塘牛津道的啟思附屬小學創校至今逾34年，兼具國際課程文化及本地課程元素，學校屬私立半日制幼稚園，分幼兒班、低班、高班三個年級，啟思小學附屬幼稚園有別於其他幼稚園，全年均接受申請。最新2019-2020上午每班約有32及下午每班20至22個K1學位。以三文兩語教授課程，學校自編Phonics programme、普通話教材及培養學生用Mind map思考均深受家長愛載。 攝影：歐嘉樂 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏

啟思附屬小學幼稚園校長吳慶蓮認為學生在快樂的同時，學校也要帶小朋友去認識世界。」 快樂與學習同樣重要 啟思附屬小學幼稚園的學生給人充滿自信、好奇、敢問的特質，他們願意與別人表達自己的想法。吳慶蓮校長認為學生回到幼稚園，快樂是必須的。她說：「因為開心快樂是幼稚園給小朋友一個很基本的權利，但開心的同時，我們也要帶小朋友去認識世界，介紹他們認識周邊所發生的事情。」

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啟思附屬小學幼稚園希望培養出孩子具備知識與獨立思考能力的學生。 學生應該有想法 很多家長希望讓孩子可以既愉快又有效地學習，而啟思附屬小學幼稚園希望培養出孩子具備知識與獨立思考能力的學生，所以教學特色著重愉快學習，亦重視培養學習思維能力。「我們尊重每個孩子的獨特性，希望他們『有想法』，而要有想法，是需要擁有知識和獨立思考的能力，重視他們的國際視野、概念和技能的發展。我們的老師與家長團隊也很齊心要先建立一個充滿安全感的環境予孩子，提供讓他們可以自由表達和創作的空間，鼓勵他們說出自己的想法。」

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啟思小學附屬幼稚園充份利用Visual Art教學生表達情緒與情感。 培養學生用藝術表達想法​ 走在啟思小學附屬幼稚園的校園，還會看周圍擺放色彩繽紛，內容豐富的圖畫作品，吳校長表示學校由K1開始，已經很重視讓小朋友透過色彩去表達自己。「顏色、藝術、Visual Art其實也是一個語言，年幼的小朋友不寫字，有些家長會有很多擔心，但我很想說語言是用來溝通，語言的世界是很豐富，色彩是其中一種語言，在我們的課程裏面，特別是情緒教育，是很重視這小朋友在藝術的浸淫，或者是藝術氛圍的發展，他們本身對色彩的敏銳，譬如父母隨意地問他們:『這種顏色給你的感覺是怎樣呢？』 可能大人也會有一些考慮，但我們的小朋友會很直接，就好像小朋友有很多的窗戶要我們大人打開，窗子打開了，他的吸收力、對世界的認知能力往往遠超過大人以為那樣。」故此，啟思小學附屬幼稚園充份善用Visual Art，讓學生由K1開始累積對顏色的感覺，直至K3時已完全可以利用藝術去表達自己的想法。「所以你看到他們的作品是有很有條理，每一幅都不一樣，顏色的運用及配搭會很大膽很創新，每一幅有它很美的地方。」

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7成以上入讀啟思小學

可能有不少家長也會擔心幼稚園太愉快，升小學時出現銜接問題，該校兼具國際文化及本地元素，位於同一校舍的龍校啟思小學每年均會預留一定學額予幼稚園畢業生，約70至80%畢業生會獲啟思小學取錄。而根據學校資料顯示，每年亦有畢業生入讀喇沙小學、拔萃女小學、英華小學、保良局蔡繼有學校、瑪利諾修院學校（小學部）等著名小學。

吳校長說：「小學想在一個很短的面試中了解小朋友對學習是否有興趣、動力及良好的方法，我相信我們的小朋友有一個優勢，三年幼稚園裏面的學與教方向與策略，我們很著重讓小友懂得如何自己去學習，有自我推動的能力，還有對每一樣新的題目也很有興趣，充滿好奇心，更有一個方法懂得自己去了解，然後自己做一個學習的整理出來。」

學校創新地使用Mind Map培養思考法，訓練學生掌握歸納和聚焦的方法。 幼稚園已運用Mind Map思考法則 而學校創新地使用Mind Map培養思考法，訓練學生掌握歸納和聚焦的方法，同時採用Inquiry based learning的理念建構課程，令學生能主動尋求答案、建構及應用，有效令學生充滿探究精神與追求知識的熱情。吳校長說：「每週老師都會爲學生做詳細的表現評估，讓家長清楚知道課程細節和孩子的學習進度。」

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學校非常著重學生的世界觀，講求三文兩語得到平衡發展。 著重三文兩語平衡發展 學校也非常著重學生的世界觀，講求三文兩語的平衡發展。「學校共有英普粵三組母語老師團隊，每組的課程設計建基於綜合主題，加強三種語言的互通性。在香港是獨特的安排學生每天都有平均的時間接觸三種語言，在潛移默化的環境下有效地學習。」 而由學校自編的Phonics programme及普通話教材，更深受家長喜歡，當中包含了漢語拼音、拼讀普通話和發音。吳校長說：「我們K1下學期學習線條，K2才開始學習寫字，K3可以寫簡單中英文週記同時發展閱、讀、寫的能力，也在童詩中融入了兒童文學的元素鼓勵孩子自主閱讀，但不推閱讀獎勵計劃，而是搜尋有趣好玩的繪本和童書，引發孩子的閱讀興趣。不論K1學生的母語是什麼，他們在K3畢業時都能夠掌握普通話和英語拼音，打好語文基礎。」

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