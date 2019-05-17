【選校補習班】藍田佛教金麗幼稚園　九龍東區熱門5人爭一學位

位於藍田區的佛教金麗幼稚園（下稱金麗）於1973年創校至今逾45年，一直深受家長歡迎，開放日吸引二千人參觀，是九龍東區內極具人氣的幼稚園。金麗為參加「幼稚園教育計劃」的半日制幼稚園，分幼兒班、低班、高班三個年級，最新2019-2020入讀幼兒班收到700多份申請表，K1提供學額為150名，上午有兩班，下午有三班，平均約5人爭1學位。學校活動多元化，CPM兒童玩具圖書館、兒童烹飪室、藝術室、圖書室、扮演室、科研探索區及音體室、大型攀爬架、小舞台等設施齊備。 攝影：歐嘉樂 攝錄：詹郭敏、岑卓熹 剪接：黃卓敏

兒童天生喜歡玩 踏入校園，我們已很快感受到這裏的學生充滿朝氣與活力，學生們主動地向記者打招呼，落落大方地展示自己正在做的事，讓人感受到他們發自內心的愉悅與自信。金麗的「故事綜合遊戲學習法」及「兒童玩具圖書館」最為家長津津樂道，作為兩種教學法的先導示範學校，楊劍欽校長希望打造出一間充滿「愛」的「遊戲樂園」，讓學生在幼稚園的每一天都快樂而且有價值！ 她說：「玩具圖書館是專家根據兒童的身心發展特點精心研製，融合了近代幼兒教育家、心理學家的教育理念，其目的為開發兒童潛能，促進兒童全面發展，教材可以去到小學四年班的程度，我們引入了其中的五百盒教材，將課本知識變成一盒盒好玩的玩具，根據課程選出合適的玩具，將學習變成一個個有系統的遊戲教學，學生每次使用玩具圖書也很認真、專注，因為他們在玩喜歡的玩具，同時也在學習。」

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不鼓勵老師將工作帶回家 楊校長從事幼教29年，由金麗的普通話老師做到校長，學校有多位資深老師，流失率低，楊校長感謝整個團隊效率很高，而她一直堅守老師要五天工作。「我們的老師工作量絕對不輕，每個教具與課程，也是老師根據學生的實際需要，用心地度身訂造出來。我不建議老師加班或者帶工作回家做，我們講求效率，齊心地在定下的時間內完成工作，放假可以盡情休息。」

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不要讓孩子太累 楊校長指曾有家長要求小朋友上午到國際學校上課，下午再來金麗上課，她不認同這種做法。「小朋友只能在車程上休息，很頻撲，我看到小朋友已十分累，回到我們學校時真的需要睡覺休息，這樣要孩子上兩間幼稚園的做法是否真的有效於學習呢？最後我讓家長自己慎重選擇。」

下午班的小朋友準備上課了。 應否接受下午班的學位 對於有不少家長也不願意讓孩子入讀下午班，楊校長說：「其實上午、下午對小朋友來說分別不大，但如果對於在職父母來說，有時候下班晚了，回到家裡小朋友已經入睡，錯過了親子時間；但如果讀下午班，小朋友可以不用趕著睡覺，晚上多點時間與家長交流。我知道家長可能是擔心升上小學要好早起身，小朋友未能適應，那就更不是問題，因為暑假很長，如果家長有心幫小朋友調整作息時間，他們是可以很快適應過來，小朋友一點都不難搞。而且上午班在教學上有需要改善的地方，到下午班上課時已經作出調整。」

面試會考親子共讀 在金麗的入學面試中，其中有一個環節是親子閱讀，由學校挑選一本故事書，讓家長即場跟小朋友閱讀。楊校長說：「我們會從中觀察家長與孩子的互動，我知道面試的時候，家長也想將小朋友最好一面展現出來，如果經常與孩子互動的家長，是一打開故事書就知道，哪一頁可以吸引小朋友的興趣，會滔滔不絕的說話；對比一些家長完全不知道小朋友懂得什麼，對甚麼有興趣，分別是很大的。」面試的另一環節，是了解家長的教育理念是否與學校一致，家長在這三年的幼稚園生活裡想小朋友得到甚麼。」金麗十分注意小朋友的品德，對於有些家長希望學校可以教小朋友更多學術知識，楊校長坦言那不是金麗的同道中人了，每年10月初金麗會舉辦開放日，她建議家長不妨親身到學校了解。

師生合力製作教具配合課程

K2班主任容老師表示用了兩星期時間準備好「金麗快餐店」的運作。 通過參與讓學生獲得經驗 今次的課程主題是「幫助我們的人」，老師與學生先通過討論，啟發出思維與創意。K2班主任容老師說：「我會問小朋友：『在我們的社區裏，誰人是經常接觸得到，而且一直幫助我們？』最後大家選出快餐店，我們觀察、討論並製作出快餐點內的一事一物，小朋友想到用黃色的黏土做出一粒粒的粟米，當每天學生回來也會有 一個活動時間， 小朋友會很投入地準備快餐店的食材，搓薯條、做漢堡包；過程可訓練出小朋友聆聽指令、學習數學的概念、小肌肉發展等等。」為配合每個不同的課程主題，老師與小朋友也會製作不同的教材， 在愉快中學習。

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「金麗髮型屋」當然要不少得提供剪髮服務，小朋友商量過用假髮、假剪，但最後決定用黑色畫紙，效果更佳更環保。 負責另一班K2的莊主任說：「為配合『幫助我們的人』這個課題，我們之前有帶小朋友去參觀社區，看到有診所、餐廳、髮型屋等。髮型屋老闆很好，讓我班小朋友入內參觀，小朋友顯得很有興趣。最後我們與小朋友一起構思、創作，小朋友會回想去髮型屋的生活體驗，看過媽媽電髮、爸爸染髮；他們通過思考、商量、DIY，一步步建立經驗與解難能力。」

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(左)佛教金麗幼稚園K3學生黎曉與媽媽。 媽媽用家親身分享 黎太的大兒子黎曉在金麗就讀K3，今年9月幼女也將入讀K1，她表示學校在區內名氣和口碑也很好。「這裏的校長，副校長、老師和嬸嬸都很有愛心，用心教導小朋友。我十分認同這裏的教學方式，可以令學生更加容易吸收和理解。特別是故事加遊戲的教法，小朋友都喜歡聽故事，對故事書裏面的內容更吸收。」黎太回想黎曉K1初來入讀時，很依賴媽媽，吃飯 、穿衣服、寫字也不會自已做，但慢慢看到他自己去嘗試，變得更獨立，更有信心。」

金麗幼稚園的舞蹈校隊屢獲殊榮，獲得24年全港舞蹈比賽冠軍，楊校長相信舞蹈是良好的藝術教育，有助小朋友表達情緒，當中以佛教經典「九色鹿」故事為主題的舞蹈表演更大獲好評，被指極具震撼感。（圖片由受訪者提供） 用佛教的慈悲向小朋友宣揚愛 金麗的辦學宗旨是秉承佛教慈悲的精神，去培養小朋友建立良好的德慧。楊校長說：「學校一向把培養幼兒良好的品德放在首位，知識放在第二位，通過佛教經典故事，教導小朋友建立正向的人生觀，凡事感恩，享受校園生活和學習過程。教育是有教無類的，我們歡迎任何宗教家庭的孩子入讀金麗幼稚園。」

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