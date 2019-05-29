【叩門攻略2019】小一派位前準備　必睇全港校網熱門小一叩門資訊

6月1日是小一統一派位結果公布的日子，參加2019年度統一派位的申請兒童估計約有2萬8千人，較去年減少逾5千人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

為了令家長在叩門前做好準備，我們會為大家逐一介紹各校網熱門的官津小學叩門資訊，包括面試要求、交表及面試日期等，並會不斷更新。

新界區

以下為新界區73、74、80、81、83、84、88、89、91及95網的熱門官津小學的叩門資訊。

【叩門攻略2019】小一派位前必要知 新界區10網熱門官津收表詳情

以下是新界區7個校網包括62、64、65、66、70、71、72網的熱門官津小學的叩門資訊。

【叩門攻略2019】小一派位前必要知 新界區7網熱門官津收表詳情

九龍區

以下是九龍區4個校網包括41、45、46及48網的熱門官津小學的叩門資訊。

【叩門攻略2019】小一派位前必要知 九龍區4網熱門官津收表詳情

以下是九龍區5個校網包括31、32、34、35及40網的熱門官津小學的叩門資訊。

【叩門攻略2019】小一派位前必要知 九龍區5網熱門官津收表詳情

港島區

以下是港島區5個校網包括11、12、14及16及18網的熱門官津小學的叩門資訊。

【叩門攻略2019】小一派位前必要知 港島區5網熱門官津收表詳情