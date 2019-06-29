【芳療小分享】輕鬆DIY純天然止汗產品　清爽渡過炎夏｜荔枝孖媽

夏天陽光燦爛，有時候一出門已經汗流浹背，無論男或女，很容易就會大汗淋漓，大家也不想做「狐先生」、「狐小姐」影響自己和其他人的吧。不少人都會用止汗劑來保持身體乾爽，以免發出異味引起尷尬。不知大家有沒有留意，市面上許多止汗劑可能含有氯化鋁，這些化學成分含有揮發性物質，會堵塞出汗毛孔，長時間使用，更有可能抽乾皮膚水份，甚至有人因此而引起皮膚痕癢、紅腫。所以，現在就教大家如何DIY天然止汗劑，成分天然，既能安心使用，又有效收斂過剩的汗水和油脂，保持身體清潔。

市面上的止汗劑大部分會加入不同的合成香精，以掩蓋汗味，許多消費者會對這些化學成分產生敏感，引致皮膚痕癢、生粒粒、造成色素沉澱等問題。最令人擔心的是買了含有防腐劑的止汗劑，化學合成物質累積在皮膚上，長遠對身體造成傷害。



其實，流汗是人體自然的降溫機制，當我們做激烈運動、緊張，或身處在高溫環境時，出汗是自然不過的生理反應。

大家要小心分辨止汗劑上「除臭」和「抑汗」的字眼，前者能吸收味道，卻不會妨礙排汗，最佳的體香劑是加入成份全天然的精油，亦要小心避免在腋下塗抹含有鋁的産品。後者「抑汗」就讓肌膚鎖住，令身體的汗水無法排出。



所以，今次想和大家分享一齊自己動手DIY的2款成分全天然的止汗產品。做法非常簡單，只需要幾樣材料就可以了，而且性質溫和、成分天然，更有淡淡清香，亦可以減少皮膚不適應的情況。

DIY「天然止汗噴霧」

材料：

噴霧樽：1個

金縷梅花水（Witch Hazel Water）或 蘋果醋：25毫升

蒸餾水：75毫升

絲柏精油（Cypress Essential Oil）：8滴

茶樹精油（Tea Tree Essential Oil）：8滴

檸檬精油（Lemon Essential Oil）：8滴

天竺葵精油（Geranium Essential Oil）：6滴

做法：

1、把精油加入金縷梅花水 Witch Hazel Water／蘋果醋中

2、搖勻之後，加入蒸餾水

3、把成品加入內噴霧樽，就可以直接噴在腋下

絲柏精油功效：收斂和平衡油脂分泌

茶樹精油：天然抑菌劑，消毒抗菌，不刺激，有效改善皮膚狀況

DIY「天然止汗噴霧」的成分天然溫和，有效收斂和平衡油脂分泌，是天然抑菌劑。（作者提供）

DIY「天然止汗滾珠」

材料：

滾珠樽：1個

絲柏精油（Cypress Essential Oil）：5滴

檸檬精油（Lemon Essential Oil）：5滴

做法：

以20毫升＊綜合複方純植物油混合以上2種精油在一起使用，有需要亦可以加入roll on樽，成為滾珠方便日常外出使用。大家只要將腋毛清除乾淨，沐浴或腋下清潔後，搽在腋下即可。

＊（綜合複方純植物油內含椰子油、芝麻種子油、葡萄籽油、甜杏仁油、小麥胚芽油、向日葵籽油、橄欖果油成份。需要小心選擇，因為精油品質是非常重要。）

DIY止汗劑中的天然成分能收歛過盛的汗水和油脂分泌，同時幫助抗菌及去除異味。（作者提供）

綜合複方純植物油質感清爽，加入檸檬精油（Lemon Essential Oil）及絲柏精油（Cypress Essential Oil），檸檬和絲柏精油混合使用，能調節身體機能，收歛過盛的汗水和油脂分泌，同時幫助抗菌及去除異味，淨化肌膚，成為很好的全天然止汗佳品。而且氣味清淡，除腋下之外，一般手汗或腳汗過多的朋友連續使用一段時間後情況會有所收善。

檸檬和絲柏精油混合使用，能幫助抗菌及去除異味，淨化肌膚。（作者提供）

其他建議可用的精油：

玫瑰草精油（Palmarosa Essential Oil）

檸檬草精油（Lemongrass Essential Oil）

切記小心選擇，因為精油品質是非常重要。

當然，如時間和環境許可，大量流汗後應盡快洗澡，避免汗水和肌膚表面的細菌產生臭味。要是不方便洗澡，亦可以考慮用清水沖洗或用濕紙巾來清理身體，避免汗水長時間停留在肌膚同衣物表面。另外，調節生活飲食習慣亦可以改善異味問題，相信大家都知道多喝清水絕對有幫助。曾經看過有文章提及，多攝取好的油脂亦有助減少異味，此外多攝取葉綠素如深色蔬菜也是有幫助的。

希望這次分享可以令大家更了解如何動手做真正天然的體香劑，讓大家的鼻子都能舒服地渡過炎熱的夏天！

作者簡介：荔枝孖媽

美國NAHA國際芳香治療師、嬰兒按摩及瑜伽指導師、國家兒童遊戲治療師、兒童體適能教練。

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「芳香療法小分享: 夏日炎炎 齊齊動手 DIY天然止汗噴霧 滾珠」​】

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