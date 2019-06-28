【暑假好去處】今個暑假，蠟筆小新陪你做善事！

漫長暑假，如何過得快樂又有意義？「01心意」已經為您安排好如何「玩住放暑假」！

童年回憶蠟筆小新再次搬上大銀幕，一眾家長及小朋友看電影「做善事」之餘，亦可「撳個掣」將此機會送贈給有需要的兒童，讓自己及基層兒童一同過一個開心忘憂的暑假。

《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善放映

新映影片Neofilms贊助的《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善放映於2019年7月14日舉行優先場。正式上映日期為2019年7月18日 ​ ©Usui Yoshito/Futabasha･SHIN-EI Animation･TV Asahi･ADK 2019 Licensed by Animation Int'l

「動感死光！嗶嗶嗶嗶...」年年5歲的野原新之助是不少人的童年回憶，陪伴著我們成長。每當想到小新嘲笑美冴的三層肚腩及大屁股後遭到懲罰、廣志的臭腳、小葵看到珠寶的喜悅、松阪老師多次相親失敗、春日部防衛隊的「蝦碌」事，每每令人捧腹大笑。今個暑假，小新與野原一家不再留在春日部，衝出日本，來到澳洲，到底又會發生什麼惹人發笑的事情呢？

《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善放映將於7月14日舉行優先場，當日小新更會親身現身與您見面，小新的fans們萬勿錯過！

公眾現於「01心意」平台捐款予基督教香港信義會社會服務部支援「長腿叔叔信箱服務」，並完成簡單報名程序，即可參加新映影片Neofilms贊助的慈善優先場，您更可以將戲票轉贈基層家庭，將快樂傳播開去。

日期：2019年7月14日（星期日）

時間：下午4時（確實安排和時間有待確定）

地點：CANDY PARK by Cinema City（荃灣愉景新城）

捐款額：$80（大小同價）

名額：86個

名額有限，先到先得！

參加方法：＞＞傳送門請按此＜＜

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要過一個忘憂暑假，單單與小新見面當然不足夠！喜歡烹飪和親親大自然的您，千萬不能錯過稍後公佈的親子烹飪課程，以及野外共讀導賞工作坊！今個暑假，就與「01心意」一齊玩住做善事！

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