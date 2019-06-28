【周五心意 ‧ 暑假忘憂】「施」與「受」同享快樂 才是忘憂暑假

“01心意，暑假陪您玩住做善事！”

小朋友每年期待的時間又到了，準備好迎接這個暑假了嗎？今時今日的暑假，學童要參加數之不盡的功課班、課外活動、考察團；家長亦要忙於照顧放假的子女，親子雙方在暑假都有不少壓力。然而另一邉廂，社會上有一群弱勢學童卻對他們的暑假充滿憂慮。

我們相信「真正的快樂，源於分享」。今期「周五心意（Kind Friday）」藉著暑假呼籲您捐款支持弱勢兒童服務，讓每個學童都享有開心放暑假的權利！公眾於捐款參與慈善活動的同時，您的善款亦會支持弱勢兒童支援服務。您亦可將參與活動的機會轉贈予基層兒童，讓他們在得到支援服務之餘，亦能暫忘煩憂，享受參與活動的樂趣。

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圖片由香港幼兒教育及服務聯會提供 [幼聯] - 餐餐美味健康，才是忘憂暑假 低收入家庭兒童因為缺乏資源，欠缺營養及健康的飲食。為拉近低收入家庭兒童貧富懸殊的差距，公眾可捐款支援低收入家庭兒童參與「手作膳心午餐 」工作坊，讓社會多點關懷低收入家庭兒童之餘，更可讓他們學習營養知識、提升自理能力。>>>立即助基層童食得有營

要過一個忘憂暑假，單單與小新見面當然不足夠！喜歡烹飪和親親大自然的您，千萬不能錯過稍後公佈的親子烹飪課程，以及野外共讀導賞工作坊！今個暑假，就與「01心意」一同玩住做善事！

您小小的一份心意，可以分享及散播予更多的兒童，帶來更多笑容。我們誠意邀請各位從今個暑假開始，關心社會上有需要的人士。您或許無法改變他們的生活環境，但只要您願意，您絕對有能力令他們得到適切的支援，分享您的快樂。

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