【泰國親子遊】騎象睇表演Out！參加清邁大象保育營｜T媽親子生活

帶小朋友去泰國梗係要拜訪神物大象 潮流講保育，其實騎大象、睇表演已經Out到爆！不希望間接支持虐待動物，最新玩法係參加「大象保育營」。

拯救大象運動自90年代由清邁開始，發起人心痛大象被不人道訓練，開始籌款買大象，安置佢哋係保育中心。他們後來發現收購大象不能根治問題，因為象商又會再買大象，遂改為教象商經營保育中心，令更多人保衛大象。 這不就是教育的大智慧，「授人以魚不如授人以漁」嗎？ 搜一搜，清邁有兩家正評較多的保育營，一間是ENP，另一間是EJS 。前者是正宗第一個保育機構，地方較大，設備較完善，參加費用亦較高，但最近取消了和大象共浴的環節，所以我選了後者。行程可選半日/1日/2日，在官網或KKday都可預訂，沒有折扣，小童3歲或身高100cm以下免費。

出發前問過朋友意見，要考慮孩子是否駕馭得到，畢竟面對龐然大物，驚都好正常，所以我出發前同豬隊友打晒針，如有需要到時由佢負責抱住小子，因為呢個行程其實係媽媽本人好想去親親大象， 不是為小子而設的。 掙扎良久，最後選了1日團，早上8:30出發，傍晚5:30返到酒店，比半日團只係多咗份午餐，但參加過後覺得選1日是正確的，因為上山落山都幾攰，好彩有午飯時間休息一下。人大了不能太搏，孩子都需要時間消化同平整情緒。

保育營有9個營區，我哋只到訪其中之一，氹氹轉行兩趟，早上餵大象，下午同大象一齊沖涼玩泥漿浴，全程有攝影師，影完相上載到Facebook免費下載，所以下午我哋都無帶手機係身。

大象好友善，見慣人，會走埋嚟衫袋摷嘢食。TinTin同成年大象有保持距離，只敢拋蕉唔敢餵，仲俾大象痾篤大大尿嚇一嚇，好搞笑，但對住BB象就愛不釋手，不斷餵BB食嘢又敢摸。去到沖涼環節TinTin就開始驚，唔係怕咗啲象，係怕咗啲人，大家起勢潑泥潑水，嚇到小子喊晒要我抱佢企埋一邊。豬隊友呢？顧住自己玩，媽媽好葡萄呢！

最後啲象象沖晒涼開始返歸，小子又喊了:「嗚⋯ 啲大笨象做咩走嘅⋯ 我仲未同佢哋沖涼㗎⋯」，無法啦，大象不等人， 其他團友係條河到繼續浸浴。

作者簡介：T媽，華德福幼兒教育老師。在兒子TinTin 2歲時決定暫別白領生涯，感受平凡的親子日常，因修讀華德福教育，輾轉當上老師，深深體會到孩子是上天的禮物，叫我們成為更好的自己。

作者Facebook專頁：「T媽親子生活」 https://www.facebook.com/tmajournal/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於欺凌… 我們是怎樣長大的?」​】

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