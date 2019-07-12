【親子好去處】入住兩大主題樂園酒店　玩盡全新主題康樂活動

除了到香港迪士尼樂園參加「Pixar水花大派對」，大家入住香港迪士尼度假區內任何一間的主題酒店，可玩盡各種康樂活動，包括受小朋友最愛的玩水活動；更可選擇不同主題客房。另外，海洋公園及香港海洋公園萬豪酒店亦推出全新 「海洋公園夏日樂逍遙」住宿計劃，讓一家大小以優惠價入住酒店及玩盡最新的夏水戰。

度假區康樂活動：

1. 泡泡夏日派對

泡藝表演者變出多個夢幻泡泡，小朋友們也可親手變出一連串泡泡，將場地化作泡泡海。

+ 3 + 2

時間：14:15-14:50/15:45-16:20/17:30-18:05

地點：香港迪士尼樂園酒店草坪（米奇迷宮）

2. 大玩水花活動

入住任何一間主題酒店，小朋友均可玩盡三間酒店內，以彼思為主題的全新水樂活動。包括：

（A）「海底奇兵」滑水梯

小朋友可從吹氣滑水梯直衝水中。

+ 3 + 2

時間：每天15:00-17:00

地點：迪士尼探索家度假酒店雨澄泳池

（B）夏日士兵訓練班

小朋友會接受小士兵訓練，並進行拯救「玩具」的任務。

時間：每天15:00-17:00

地點：香港迪士尼樂園酒店池畔草地

不同日子都有多個酒店手工藝活動：

+ 13 + 12 + 11

酒店主題房間：

《魔海奇緣》

+ 4 + 3 + 2

《反斗奇兵》

「生日慶祝更快樂」

+ 3 + 2

濕身玩轉海洋公園

海洋公園則首度與日本人氣動漫海賊王合作，以七個海賊王景點及濕身專區打造水戰激鬥派對。而香港海洋公園萬豪酒店則推出全新 「海洋公園夏日樂逍遙」住宿計劃，讓家人體驗一趟逍遙的度假之旅。

+ 15 + 14 + 13

「海洋公園夏日樂逍遙」住宿計劃 ，當中包括：

客房住宿一晚海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張餐飲現金券入住日期：由2019年7月1日起至2019年9月1日

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***