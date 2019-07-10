電解質飲品是否適合小朋友？醫生：腹瀉時可飲含電解質水補充水分

近日全城追捧一款含電解質的運動飲料，很多人都在便利店、超市和網上商店大手入貨。不過，市面上的電解質飲料普遍含有高糖分，甚至飲用一支已經超出世衞建議的每日糖分攝取量。醫生及營養師亦建議小朋友不應攝取過多的糖分，少飲為上。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）也指出，市面上的電解質飲料一般含有高糖分，若長期飲用，會令孩子習慣甜味，養成嚐甜的習慣，甚至對清水感到抗拒。而糖分也會為身體提供不必要的熱量，長期攝取過多的熱量有機會令體重增加，另外糖分也會增加蛙牙的機會。

兒科專科醫生陳欣永指，小朋友如患上腸胃炎、肚瀉，可以按世界衞生組織（WHO）建議，給予患者適合濃度的電解水，以補充身體流失的水分和電解質。不過，他提醒坊間的運動飲料不只含有電解質，還有糖分、鉀和鈉等，飲得太多的話會令身體攝取過多，「鈉過多的話，會令人更易疲倦、血壓升高；鉀高的話，可能會影響心臟跳動的頻率」。

對小朋友而言，飲水比飲用運動飲料為佳。（VCG圖片）

不宜過量飲用

Kathy舉例指，市面上一支350毫升的運動飲品，提供92卡路里，而所有卡路里都來自糖分，即每支飲料已含有23.1克的糖分。根據世衞的建議，每人每日的糖分攝取應佔每日熱量攝取的10%以下。以3歲孩子為例，每天需攝取1000卡路里，即糖分的攝取量應只需12.5克（約3茶匙），如他一天飲用一支運動飲料，便已超出了世衞的建議的每日遊離糖分攝取量。

陳醫生表示，雖然沒有指引說明運動飲料的年齡和份量限制，但凡事都不應過量。年紀小一點的孩子假如想嚐試飲用，父母為他們稀釋一份也無妨，「但留意飲料內不只含有電解質，糖分、鈉質也不宜攝取過多」。

Kathy則認為，給小朋友飲用前稀釋的確有助降低糖分的攝取，但孩子同樣會習慣甜味。「在炎炎夏日，以清水為孩子補充足夠的水分，預防中暑和脫水的情況最為有效。而流汗太多想補充電解質則可選擇進食新鮮水果。」她補充說。

頭痛時飲用無舒緩功效

如醫生所言，在腹瀉時，可以按世衞建議，飲用含電解質的水來補充身體流失的水分。Kathy補充指，市面的運動飲料含有高糖分，也有機會使細胞中的水分被吸出，加劇腹瀉和脫水的情況。因此，腹瀉嚴重時宜向醫生查詢。

另外，坊間有傳言飲用電解質水可以舒緩頭痛，陳醫生表示乃是沒有根據的說法。