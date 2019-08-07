日媽媽走火入魔式斷捨離　無枱無玩具無電視　背後真相震撼人心

「斷捨離」一詞起源於日本，斷，斷絕不需要的東西；捨，捨棄多餘的廢物；離，脫離對物品的執着。

所謂斷捨離，就是透過整理物品了解自己，整理心中的混沌，讓人生舒適的行動技術。

而日劇《我的家裡空無一物》，就講述了有關「斷捨離」的故事，劇中的女主角麻衣，有著強烈的整理慾望，尤其喜歡空空蕩蕩的房子，所以日常總會抓緊一切機會收拾與整理。

對她來說，不需要的東西就要果斷扔掉，她將「斷捨離」發揮到了極致，甚至達到變態的地步……儘管有時被家人制止，麻衣依然鍥而不捨地扔東西，無論珍貴與否，有沒有特殊的意義，一旦無用只有被淘汰的命運。

《我的家空無一物》劇照（點圖瀏覽）▼

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隨著這部劇的高人氣，「斷捨離」的生活方式風靡了全日本，而現實生活中，就有一位主婦沉迷上了「斷捨離」，甚至和女主角麻衣一樣，有些「走火入魔」。

這位主婦名叫爰川佐和，一家有四口人，據說他們已經在現在的住所住了十幾年，住了十幾年的家，怎麼說也會留下很多生活痕跡，但他們的家是這個樣子的……

看看爰川佐和如何「逼」全家貫徹極簡「斷捨離」（點圖瀏覽）▼

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而實際上，通過對太太的採訪，大家才知道爰川一家的生活方式，並不是沒有因果。

8年前的311大地震伴隨海嘯，導致眾多房屋坍塌，很多人在地震中受了重傷。從那時起，爰川一家突然意識到，自己的家裡可能隱藏了很多「殺手」，因為地震中大多數人的受傷，都源於被家中的物品砸傷所致。

（日式生活美學提供）

因為我們的命從死神手裡逃出來，所以會更加珍惜生命，才成就了現在的極簡生活。 爰川一家

爰川太太笑言斷捨離不僅成為了她的興趣，還讓打掃工作變輕鬆了。（FNN《ミニマリスト特集》節目截圖）

看來「斷捨離」的生活理念，真的可以讓人們重新審視，自己與物品的關係，從關注物品轉換為關注自我，讓環境變得更適合自己，房間和心情都煥然一新。

但還是要提醒一句，斷捨離要適度哦！方便自己適合自己的才是最好的。

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】