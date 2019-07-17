【補種麻疹針計劃】外傭免費接種兩日已滿額　僱主憂疫苗數量不足

本港今年爆發約80宗麻疹，衞生署衞生防護中心於（12日）公布，會推出一次性麻疹疫苗補種計劃，其中受助者包括外籍家庭傭工可免費接種疫苗，衞生署已與相關領事館及組織商討麻疹疫苗的接種安排。菲律賓是麻疹流行的地方之一，而外傭並無硬性規定必須已接種麻疹疫苗才可來港工作，令不少僱主擔心家人受感染，尤其是本港一歲以下兒童尚未可接種麻疹疫苗，他們更是最高危的一群。

55%外傭來自菲律賓 目前已有來港外傭確診

麻疹是一種傳染性極高的疾病，若嬰兒及其他高危人士受感染更可引致嚴重併發症甚至死亡，菲律賓當地居民並無接種麻疹疫苗的習慣！根據衛生署資料，菲律賓於2017全年確診個案2,428宗，但在2019年首3個月，截至3月21日菲律賓全國共錄得23,563 宗麻疹個案，包括338宗死亡個案，當中約六成的個案沒有接種麻疹疫苗。

至於本港情況，根據立法會資料文件顯示，截至2019年3月底，本港的外傭人數為391,586人，當中約有55%（214,211人） 來自菲律賓。衛生署亦回覆本報查詢，指截至7月15日，2019年本港共錄得83宗麻疹個案，其中五宗(6%)為外籍家庭傭工。

消息一公布報名2日內已額滿 僱主擔心疫苗是否足夠

自本月12日公布有關補種計劃的消息後，外傭接種的登記不出兩日便已經因額滿而停止接收新登記。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示 ：「這幾天會有很多人去接受注射，但我收到消息，現只餘下八月最後一日那天的疫苗可供預約，之前的日子都已額滿。而香港有二十多萬菲傭，但疫苗數量有限，政府亦未有公佈未來再推出疫苗的時間，會令情況變得緊張。」

建議：半年內會回菲律賓的外傭優先 香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤就目前領事館和衛生署的安排提出意見：「其實這個計劃那麼快推出，估計衛生署是想協助準備返回菲律賓的外傭，減少在菲染病的機會，當再返回香港時， 減少對香港造成的影響，這是很好的。但如果可以先讓未來半年內要返回菲律賓的外傭先射注，便可提高成效。」 徐補充，自己曾聯絡菲律賓領事館，獲回覆可於接種日「Walk in」安排接種，但卻沒有任何官方渠道可證真偽，實際安排是怎樣現時仍不清楚。就此問題，記者曾聯絡菲律賓領事館了解詳細安排，惟截稿前仍未收到回覆。 另一方面，記者在截稿前亦有前往菲律賓領事館Facebook專頁了解最新情況，發現有關報名連結已被移除，大量外傭以及僱主都在相關宣傳圖片下留言：「How to register！」

衛生署：七月及八月尚有四個日子可提供補種

根據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會訂定的三個指導原則，外籍家庭傭工（尤其是菲律賓來港工作的家庭傭工）為其中需特別關注的群組。衞生署透過聯繫菲律賓領事館，已於七月十三日以先導形式首先為菲律賓籍家庭傭工接種麻疹疫苗，而七月及八月尚有四個日子可提供補種。有意接受補種的家庭傭工，可以留意領事館的Facebook專頁相關安排。

至於疫苗儲備方面，政府在今年四月向本港其中一間註冊MMR疫苗的供應商美國默沙東藥廠有限公司額外採購了280,000劑MMR疫苗。