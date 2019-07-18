【食物過敏】嬰幼時期多接觸不同食物　有助免疫系統適應

然隨醫療發展迅速，都市人的患大病的機會減少，但形形式式的「小毛病」卻愈來愈多，常見的有除了有哮喘、濕疹之外，食物敏感都是其中一個家長應關注的問題，近年港人患食物敏感數字更有上升的趨勢，當中的原因可能和我們的觀念和生活習慣息息相關！

香港過敏協會顧問免疫及過敏病科鄔揚源醫生(左)及的香港過敏協會副主席吳碧儀女士(右)

家長認知不足錯誤戒口

早前香港過敏協會以「幼兒食物過敏知多少？」為主題，以問卷調查成功訪問了850名育有2歳或以下幼兒的香港家長，發現超過 8 成 (80.8%) 幼兒曾患敏感症狀，然而只有近 6 成 (59.1%) 家長曾經帶幼兒求醫。

發表報告的香港過敏協會副主席吳碧儀女士說明：「香港父母認為雞蛋、海鮮、牛奶為小朋友致敏主要食物，和實際情況相符，但處理手法方面，有家長因為懷疑幼兒對某部份食物敏感，因而戒掉大部份的食物，最終可能會引致幼兒不夠營養，應找出真正致敏源，再針對個別食物行動才是更好做法。」

推翻過去認知 盡早讓免疫系統接觸新環境

香港過敏協會顧問免疫及過敏病科鄔揚源醫生分享，過去大家的觀念都傾向創造一個乾淨的成長環境，以及避免接觸懷疑致敏的食物為方針，但現在有不少研究都指出，生活在農村的人或家族人口較多的小朋友，他們的免疫力都會更強，因為他們接觸得更多不同種類的「細菌」。

除此之外，多嘗試不同類型的食物，都會增強幼兒抵抗力，和免疫忍耐。免疫忍耐意思即是，讓身體習慣及慢慢對某食物有更大容忍度，例如雞蛋對身體有益，身體得知後，下次進食時會出現的負面反應便會減少。因此鄔醫生建議家長，當幼兒處於4至6個月大時，需要進食固體食物時，不要避免任何類型的食物。

愈早接觸愈多不同種類「細菌」有助建立免疫力

不要相信坊間測試 奶粉種類如何幫助家長？

食物敏感是可以透過血液測試檢驗出來的，但鄔醫生強調，正規的食物敏感測試不會在坊間大肆宣傳，一般是作為醫生工具協助有需要人士，因此坊間提供的測試準確與否是一個疑問。目前血液測試的結果接近95%準確，可以清楚知道患者是對哪一種蛋白過敏，有部分食物敏感人士會隨年紀增長而有所改善，但要視乎病人是對食物中的哪一種蛋白過敏才可判斷。

至於嬰幼兒，母乳當然是最好選擇，但如果幼兒不幸有食物敏感問題，媽媽都需要戒口才能避免把致敏原帶進母乳。戒到口當然最好，不能的話就要轉用奶粉：

幼兒敏感屬即時反應，例如出疹、紅腫等：豆奶

食物敏感導致腸胃出現問題：水解奶粉

嚴重的過敏反應：胺基酸奶粉

食物敏感難發現原凶 咨詢醫生為最好做法

鄔醫生認為，很多家長把敏感徵狀的關係混淆，例如以為有濕疹是因為食物敏感，其實兩者不存在必然關係，但有濕疹人士的確會有較高機率有食物敏感問題。

鄔醫生強調，除非幼兒有即時反應，例如家長給幼兒食花生，幼兒馬上出現反應，這樣家長就比較可以確定是花生引致。一般情況下，食物敏感要找出原凶是比較困難的事，家長應盡快咨詢醫生意見，在未清楚原凶之前則不應胡亂戒口，不單有機會對幼兒造成生理上的影響，心理上則會因家長「這個不能食，那個不能食」影響，對食物有恐懼。